Policía Local de Cartagena decomisa 170 kilos de fruta a la venta de forma ilegal en el mercadillo del Cenit

La Unidad de Mercados de la Policía Local de Cartagena decomisa 170 kilos de fruta puesta a la venta de manera ilegal.

Los agentes desplegaron un dispositivo de inspección y control el pasado miércoles 8 de julio en el mercado semanal de la calle Ribera de San Javier, conocido como el mercadillo del Cenit, con el objetivo de prevenir e interceptar actividades de venta ambulante no autorizada.

Durante la intervención operativa, llevada a cabo conjuntamente con la Unidad de Tráfico, se procedió al decomiso cautelar de diversos productos hortofrutícolas, específicamente melones, sandías y melocotones, que carecían de la preceptiva licencia municipal y de la trazabilidad exigida por la normativa vigente.

Estos puestos clandestinos e ilegales representan una grave amenaza para la salud pública y un desafío para el ordenamiento urbano. Al operar al margen de los canales oficiales, estos productos evaden los controles higiénico-sanitarios, con el consecuente riesgo epidemiológico para la población.

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Con estas actuaciones, la Policía Local de Cartagena reafirma su compromiso estratégico en la fiscalización periódica de los espacios de venta pública, garantizando el principio de legalidad, la protección proactiva del consumidor y la neutralización de riesgos sanitarios en el municipio.