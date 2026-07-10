Cartagena ofrece este fin de semana cine, conciertos, gastronomía y folclore con La Mar de Músicas como eje

Cartagena ofrecerá durante este fin de semana una programación cultural y de ocio para todos los públicos, con propuestas que girarán en torno al festival La Mar de Músicas y que incluirán cine, conciertos, gastronomía, rutas patrimoniales, folclore y actividades deportivas.

Uno de los principales reclamos será La Mar de Cine, que proyectará en el Patio del Antiguo CIM cuatro producciones ecuatorianas de entrada gratuita hasta completar aforo.

La programación arrancará este viernes con 'Chuzalongo', continuará el sábado con 'Los Wanabis' y concluirá el domingo con 'Hiedra', mientras que la película 'Feriado', considerada la primera producción ecuatoriana de temática LGTBIQ+, también forma parte del ciclo.

La música será otro de los grandes protagonistas del fin de semana con una nueva edición de Los Conciertos del Fuerte, organizados por Cartagena Puerto de Culturas.

El viernes actuará Burning y el sábado será el turno de La Guardia, ambos conciertos en el Fuerte de Navidad, con acceso mediante el barco turístico.

La gastronomía tendrá igualmente un papel destacado con el inicio de La Mar de Tapas, iniciativa vinculada al festival que se prolongará hasta el 26 de julio y en la que quince establecimientos reinterpretarán la cocina ecuatoriana mediante una tapa especial.

Además, entre este viernes y el 19 de julio se celebrará la I Ruta de la Tapa de Islas Menores, Mar de Cristal y Playa Honda para promocionar la hostelería del litoral cartagenero.

La programación incluirá también la recta final del XXXII Festival Nacional de Folclore en la Comarca del Campo de Cartagena, que culminará este sábado con su tradicional gala en la Casa del Folclore de La Palma, centrada este año en los galanteos, los ajuares y las tradiciones vinculadas al matrimonio.

En el ámbito deportivo, el Ayuntamiento instalará este viernes una pantalla gigante en la plaza de San Francisco para seguir el partido de la selección española en el Mundial, mientras que el sábado se celebrará la cuarta edición del Cross de las Iglesias, que reunirá a unos 700 participantes.

El fin de semana se completará con actividades familiares, como el escape room 'El secreto de Isaac Peral y los planos perdidos' en la Casa Museo Isaac Peral, además de rutas y visitas guiadas organizadas por Cartagena Puerto de Culturas.

La oferta cultural incluye también varias exposiciones temporales, entre ellas 'AQUAM', en el Museo del Teatro Romano hasta el 7 de septiembre, y 'De Novo Orbe', con grabados de Oswaldo Guayasamín, en la sala Domus del Pórtico hasta finales de septiembre.

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Asimismo, continúan durante estos días las fiestas populares en distintos barrios y diputaciones del municipio, como Puertos de Santa Bárbara, Galifa y la barriada San Cristóbal, además de las actividades del programa juvenil T-LA y de la programación organizada por las bibliotecas municipales.