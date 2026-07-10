Apartamentos turísticos y residencia de personas mayores: Los nuevos usos del solar de Las Siervas de Jesús

La Junta de Gobierno Local aprueba la propuesta que permite desbloquear el desarrollo del solar del antiguo edificio de Las Siervas de Jesús, en la calle Ángel Bruna, mediante la ampliación del uso previsto hasta ahora, limitado al hotelero, para incorporar también apartamentos turísticos y residencia de personas mayores, según informó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

“Este acuerdo permite desbloquear una parcela que lleva más de dos décadas sin uso en pleno casco urbano. Han sido más de veinte años con un gran solar vacío en una zona estratégica de Cartagena, y ahora damos un paso para que ese espacio tenga una utilidad turística y también social, con un proyecto definido y una inversión asegurada”, explica la regidora municipal.

El acuerdo incorpora el nuevo uso propuesto por la empresa Intercentros Ballesol S.A., actual titular de la parcela, y aprueba el convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la mercantil para ordenar jurídicamente la actuación.

La propuesta municipal considera que el proyecto tiene interés público por su aportación a la actividad turística y por la incorporación de un servicio asistencial dirigido a personas mayores.

“La operación tiene además una doble rentabilidad para el municipio porque garantiza un ingreso directo de más de medio millón de euros para el Ayuntamiento, a los que se sumarán los que correspondan por la tramitación de las licencias urbanísticas”, destaca la primera edil.

La parcela fue adjudicada en 2004 con una condición inicial de uso hotelero, destinado a una instalación de al menos cuatro estrellas. Posteriormente, el Estudio de Detalle aprobado en 2006 fijó una edificabilidad máxima de 7.746,50 metros cuadrados.

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Con la aprobación del convenio, Ballesol deberá abonar al Ayuntamiento 531.400 euros como compensación económica vinculada a los derechos urbanísticos reconocidos en la parcela.