El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano

El hotel Los Habaneros, uno de los principales establecimientos hoteleros del centro de Cartagena, se ha visto este jueves obligado a cerrar temporalmente como consecuencia de una ejecución hipotecaria contra su antigua propietaria, Hoteles Mastia, un procedimiento que se arrastra desde 2012, según explica Bartolomé Vera, portavoz de la parte arrendataria.

Las sociedades Volcano Agricultura Sostenible SL y Cartagena Esencia Hoteles SL, arrendatarias del inmueble, mantienen actualmente un pleito de retracto sobre la propiedad del edificio.

De prosperar esa vía judicial, la intención de las empresas sería reabrir el hotel, que hasta ahora venía funcionando como alojamiento de tres estrellas en una ubicación estratégica, próxima al casco histórico y a los principales accesos de la ciudad.

“Estamos sosteniendo un pleito de retracto sobre la propiedad que, de estimarse, implicaría la reapertura”, señala Vera, que enmarca el cierre en una situación jurídica derivada de la ejecución hipotecaria.

El portavoz empresarial asegura además que el proyecto hotelero en la zona no se detiene. Según anuncia, se han adquirido los solares colindantes al inmueble, donde está prevista la construcción de un nuevo hotel de cuatro estrellas. “Cartagena necesita un nuevo hotel de estas características”, defiende Vera, quien vincula la operación al crecimiento turístico y a la demanda de plazas hoteleras en la ciudad.

En caso de que el pleito de retracto sea estimado, las empresas plantean mantener también el antiguo edificio de Los Habaneros, aunque con una reforma integral. La idea sería conservarlo como una alternativa de tres estrellas complementaria al futuro establecimiento de cuatro estrellas proyectado en los terrenos anexos.

Todos los clientes que en este momento se encontraban alojados en el hotel han sido reubicados en otro complejo de la ciudad.

De este modo, el cierre actual se presenta como un paréntesis condicionado por el proceso judicial abierto sobre la propiedad del edificio. El desenlace del litigio determinará si Los Habaneros puede volver a operar en su actual emplazamiento o si el futuro hotelero de la zona queda centrado únicamente en el nuevo proyecto previsto sobre los solares colindantes.

"Ha sido un verdadero honor para todo nuestro equipo formar parte de sus viajes, celebraciones y recuerdos en Cartagena durante todos estos años. Queremos agradecer profundamente la confianza que siempre han depositado en nuestro establecimiento y en nuestro servicio", aseguran en el mensaje publicado en su web anunciando el cierre.

Asimismo, defienden que "el mayor activo de este hotel ha sido, es y será su equipo humano, que ha trabajado con la máxima profesionalidad hasta el último día. Confiamos en que este emblemático espacio de Cartagena nunca se pierda".

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Vera preside la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú) desde junio del pasado año.