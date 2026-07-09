El alcantarillado llega al paraje de Los Chaparros en Cartagena

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado el proyecto técnico para dotar de una red de saneamiento y alcantarillado al paraje de Los Chaparros, una zona situada al sur de Playa Honda que actualmente carece de estos servicios públicos esenciales.

Los trabajos contarán con un presupuesto base de licitación de 771.746 euros y dispondrán de un plazo de ejecución de nueve meses.

Aunque el alcantarillado es una competencia municipal, las obras serán financiadas y ejecutadas en su totalidad por la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta actuación es fruto de una solicitud de cooperación del propio Ayuntamiento, que ha certificado la disponibilidad de los terrenos públicos y se encargará del mantenimiento de la infraestructura una vez que sea recibida.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha subrayado que este proyecto "da una respuesta definitiva a una demanda histórica de los vecinos de Los Chaparros, que van a ver aumentada la calidad de vida en este núcleo de población".

Asimismo, Ortega ha puesto en valor el impacto ecológico de la obra, destacando que se actúa con la "máxima exigencia ambiental" en un entorno muy sensible para garantizar el vertido cero y la protección del subsuelo cercano al Mar Menor.

La nueva red permitirá conectar las viviendas de la zona con la estación de bombeo de aguas residuales Mar Menor Sur, situada al otro lado de la autovía de La Manga (RM-12). Para ello, se instalarán 1.158 metros de tuberías de PVC, repartidas en un eje principal y dos ramales. El diseño incluye la construcción de 32 pozos de registro y un total de 40 acometidas domiciliarias para dar servicio a las casas actuales y a futuras parcelas.

Debido a las características del terreno, el colector deberá salvar varias infraestructuras de transporte existentes. Por un lado, cruzará de forma subterránea la autovía RM-12 mediante una perforación horizontal de 48 metros para evitar afecciones al tráfico. Por otro, pasará por encima de cinco grandes canalizaciones de abastecimiento, tres de ellas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, utilizando un sistema especial de protección a cielo abierto. El punto final verterá las aguas en el colector de la calle Río Segura de Playa Honda.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado un convenio marco de colaboración educativa con el Centro de Enseñanza y Desarrollo (CEDEU), institución adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos. Este acuerdo permitirá a estudiantes de Grado y Máster realizar prácticas académicas no remuneradas en las dependencias municipales durante los próximos cuatro años, prorrogables por otros cuatro, sin coste alguno para las arcas del Ayuntamiento.

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Por último, en el plano cultural, el Gobierno local ha dado luz verde a dos convenios de patrocinio privado para la trigésima primera edición del festival internacional La Mar de Músicas, que se celebra este mes con Ecuador como país invitado. El primero de ellos, con la empresa Hidrogea, supondrá una aportación de 20.000 euros para la organización del certamen. El segundo, suscrito con el concesionario Talleres M. Gallego, permitirá contar de forma gratuita con una flota de cinco vehículos de la marca KIA para cubrir las necesidades logísticas y de movilidad de los artistas.