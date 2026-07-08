Gastronomía
El litoral cartagenero estrena su 'I Ruta de la Tapa': Bebida y tapa por cuatro euros en el Mar Menor
Entre el 10 y el 19 de julio, seis emblemáticos establecimientos de Islas Menores, Mar de Cristal y Playa Honda ofrecerán creaciones exclusivas, permitiendo al público votar por su favorita y optar al sorteo de una cena para dos personas
La gastronomía de Cartagena gozará de su primera ruta de la tapa durante este verano. La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (HOSTECAR), con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, lanza la I Ruta de la Tapa de Islas Menores, Mar de Cristal y Playa Honda. Esta propuesta persigue tres metas fundamentales de cara a la campaña de verano: poner en valor el potencial gastronómico de la costa, estimular la actividad del sector hostelero y enriquecer la agenda de ocio tanto de los residentes como de los turistas del Mar Menor.
El acto de presentación ha tenido lugar este martes en La Oliva Restaurante, reuniendo a los principales agentes implicados en el proyecto. Al acto han asistido Beatriz Sánchez del Álamo, concejala delegada de Turismo, Querubina Rosique Martínez, presidenta de HOSTECAR; y Alejandro Gutiérrez Albaladejo, estudiante de Turismo de la UPCT.
El público podrá degustar las creaciones por 4 euros, tapa y bebida. Los usuarios pueden participar en los locales, probando las tapas concursantes y emitiendo su voto escaneando el código QR impreso en la cartelería oficial y en los dípticos informativos de cada negocio. Todos los clientes que registren su puntuación entrarán de forma directa en el sorteo de una cena para dos personas en el establecimiento que logre alzarse con el título de la mejor tapa de la edición.
Establecimientos participantes:
- La Cangreja
- Tofi
- Chiringuito de Islas Menores
- Puerto de Mar de Cristal
- La Oliva
- El Rincón Cubano
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