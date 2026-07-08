El cartel de la Romería de San Ginés de la Jara 2026 retrata el instante en el que el santo llega a las costas de Cartagena

La Romería de San Ginés de la Jara, que se celebrará el próximo sábado 22 de agosto, contará este año con un cartel que apuesta por una mirada diferente al patrón de Cartagena. La obra, firmada por el pintor Darío Martínez, traslada al espectador al origen de la leyenda, retratando el momento en el que el santo, todavía un hombre joven, pisa por primera vez las costas de Cabo de Palos tras sobrevivir a la tempestad.

El autor ha optado por apartarse de la representación tradicional de San Ginés como un anciano ermitaño para mostrar al hombre joven que llegó a las costas cartageneras tras superar la tempestad del mar. "En este cartel muestro al santo cuando vino a las costas de Cartagena, tras superar la tempestad del mar. Llegó un hombre joven, un hombre con fuerza, con ilusión, y a sus pies vemos que brota la flor de la jara, que es la flor característica del campo de Cartagena, simbolizando así el florecimiento de su vida en esta tierra", ha explicado Martínez.

La imagen, enmarcada dentro del realismo mágico figurativo, captura el instante en el que San Ginés emerge de las aguas y pisa por primera vez la arena del Cabo de Palos. "Ese paso es mucho más que un gesto físico: es el nacimiento de una devoción que ha atravesado los siglos y que forma parte de la identidad del Campo de Cartagena", ha añadido el artista.

"La romería evoluciona igual que el santo"

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cartagena, Francisca Martínez Sotomayor, ha valorado la elección del cartel como una representación que conecta con la evolución de la propia celebración. "Nos representa a un hombre joven, el hombre que llegó a Cartagena después de esa tempestad, un hombre con fuerza, un hombre que contempla, pero que ha ido evolucionando, igual que la romería de San Ginés de la Jara, una evolución constante y para el beneficio de todos los cartageneros", ha señalado.

Martínez Sotomayor ha recordado que la romería, organizada por la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara, partirá de la Basílica de la Caridad el 22 de agosto y recorrerá diversas diputaciones del campo de Cartagena hasta llegar a las inmediaciones del monasterio de San Ginés. "Una romería que ya es patrimonio de nuestro municipio y a la que debemos de disfrutar junto a la hermandad", ha subrayado.

Invitación abierta a todos los cartageneros

El presidente de la Hermandad de Romeros, Andrés García Andreo, ha destacado que la obra de Darío Martínez supone "una obra original que nunca hemos tenido en nuestro San Ginés de joven, para que podamos imaginarnos cómo llegó, cómo llegó a Cartagena, a las costas". Asimismo, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la romería, "ya sea hermano, no sea hermano, todo el que quiera participar puede hacerlo, o por el día o por la noche".

García Andreo ha recordado que, como en ediciones anteriores, el campamento base se instalará en las faldas del Monte Miral, gracias a la cesión de los terrenos por parte de Renovable Luna. "De aquí es invitar a todo el mundo", ha concluido.

Un artista consolidado en la Región

Darío Martínez, nacido en La Unión en 1990, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Formación del Profesorado por la Universidad Miguel Hernández. Desarrolla su labor como profesor interino de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Dibujo y Bachillerato.

Su trayectoria artística incluye la realización de carteles para eventos destacados como la Semana Santa Minera de La Unión y la primera edición del Orgullo de La Unión. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, entre ellas Pasiones Mitológicas en el Palacio Consistorial de Cartagena y Adorados y Temidos en el Museo Minero de La Unión, ambas con gran acogida de público y crítica.

Recientemente, ha creado la Santa Faz para la Agrupación de la Santa Mujer Verónica de la Semana Santa Minera de La Unión, convirtiéndose en el artista más joven con obra procesional en esta celebración. Sus obras forman parte de colecciones privadas en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Italia y Grecia, consolidándose como una de las voces emergentes más destacadas de la pintura figurativa contemporánea en la Región.