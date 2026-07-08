Cartagena invertirá 2,5 millones para combatir el calor en las aulas

Las altas temperaturas en las aulas ha sido uno de los principales temas de debate en los últimos meses en la Región de Murcia. La falta de acondicionamiento para sobrellevar las condiciones adversas del verano ha provocado un gran número de quejas entre profesorado, alumnos y padres. Para remediarlo, El Ayuntamiento de Cartagena invertirá un mínimo de 2,5 millones de euros hasta 2030 en actuaciones contra el calor en los colegios públicos del municipio, dentro del primer Plan de Climatización para centros educativos de la Región de Murcia. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presentado este miércoles en Cartagena esta hoja de ruta municipal, elaborada con la FAMPA y representantes de los equipos directivos, para mejorar las condiciones térmicas de aulas, patios y espacios comunes.

El plan se desarrollará sobre cinco grandes líneas de actuación y tendrá vigencia hasta 2030, en línea con el calendario anunciado por la Comunidad Autónoma para el Plan ClimaTIZA. La alcaldesa ha explicado que el documento será llevado a Junta de Gobierno para su aprobación y que las primeras actuaciones comenzarán este mismo verano.

Cartagena cuenta con 49 colegios públicos y solo dos disponen actualmente de aire acondicionado en todo el centro. Arroyo ha señalado que esta situación exige actuar desde el ámbito municipal, pese a las limitaciones competenciales del Ayuntamiento en materia de obras educativas.

"El Ayuntamiento no tiene competencias directas sobre todas las obras educativas, pero creemos que debemos dar un paso adelante y seguir trabajando en fórmulas que permitan mejorar la climatización de las aulas y de los espacios educativos", ha indicado la alcaldesa.

Arroyo ha subrayado que la climatización de los centros no se limita a la instalación de equipos de aire acondicionado, sino que incluye medidas de aislamiento, mejora de cerramientos, ventilación, generación de sombras y otras actuaciones que ayuden a reducir la temperatura en los colegios.

Cinco líneas de actuación hasta 2030

La primera línea del plan será la puesta en marcha de una convocatoria anual de subvenciones dirigida directamente a los centros educativos. Los colegios podrán solicitar estas ayudas y ejecutar las actuaciones que consideren más adecuadas para sus necesidades. Esta línea contará con un millón de euros hasta 2030.

La segunda línea dará continuidad a los presupuestos participativos para actuaciones de climatización. El Ayuntamiento destina 200.000 euros anuales a estos presupuestos y una parte importante se orienta ya a mejoras como aires acondicionados, ventiladores, toldos, sombrajes y otras medidas de confort térmico. La previsión municipal es movilizar alrededor de 500.000 euros hasta 2030.

La tercera línea incluye actuaciones de aislamiento y mejora de los edificios, como sustitución de ventanas, renovación de persianas, mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, instalación de placas solares y otras intervenciones dirigidas a reducir la temperatura interior de los centros y mejorar la eficiencia energética.

La cuarta línea se centrará en los patios y espacios exteriores, con más sombra, más arbolado y mejores condiciones de uso durante los meses de calor. Para ello, el Ayuntamiento cuenta ya con un contrato específico para el cuidado y la mejora de los árboles en los patios educativos, además de actuaciones de sombraje natural y artificial.

La quinta línea será el refuerzo del mantenimiento municipal de los colegios públicos. El contrato anual ha pasado de 700.000 euros a más de 1,1 millones de euros, lo que permitirá actuar con mayor capacidad en obras de mejora, reparaciones y medidas vinculadas a la climatización.

El calendario prevé aprobar el plan este año e iniciar las primeras actuaciones; poner en marcha en 2027 la línea anual de subvenciones a los centros educativos; y desarrollar entre 2027 y 2030 las actuaciones previstas en las cinco líneas, con una evaluación anual para adaptar las medidas a las necesidades de cada colegio.

Coordinado con el Plan ClimaTIZA

La alcaldesa ha explicado que, de aquí a 2030, el Ayuntamiento prevé destinar un mínimo de 2,5 millones de euros con fondos municipales a la mejora de la climatización de los colegios. Esta cantidad incluye un millón de euros en subvenciones, alrededor de 500.000 euros a través de presupuestos participativos y más de un millón en actuaciones como cambios de ventanas, instalación de sombrajes, plantación de árboles y mejoras en edificios escolares.

A esta inversión municipal se sumarán las actuaciones que correspondan a Cartagena dentro del Plan ClimaTIZA de la Región de Murcia, dotado con 89 millones de euros, con el objetivo de coordinar ambas estrategias.

Más de siete millones invertidos en colegios desde 2022

La alcaldesa ha recordado que, en los tres últimos años, el Ayuntamiento ha invertido más de 7 millones de euros en la mejora y adecuación de colegios públicos. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la renovación de aseos y vestuarios, pistas interiores, ventanas, persianas, cubiertas y espacios exteriores, además de avances en retirada de amianto, eficiencia energética e instalación de placas solares.

Dentro de esas actuaciones, Arroyo ha destacado el plan de retirada de fibrocemento, puesto en marcha en 2020. Cartagena ha retirado ya este material en 22 centros educativos, lo que supone más del 70 % del plan previsto hasta 2027. Este verano se actúa en los colegios Vicente Medina, en Los Dolores, y San Francisco Javier, en Los Barreros.

Hasta la fecha se han retirado más de 9.000 metros cuadrados de amianto, con una inversión superior a 3 millones de euros y la instalación de más de 500 placas solares. Estas actuaciones contribuyen a reducir la temperatura en los centros entre cinco y seis grados.

"Ahora damos un paso más con un plan específico, ordenado y con calendario para abordar una de las principales preocupaciones de la comunidad educativa: el calor en las aulas", ha afirmado la alcaldesa.

Arroyo ha concluido que el objetivo municipal es disponer de colegios más confortables, aulas mejor preparadas, patios con más sombra y espacios educativos más adecuados para los niños de Cartagena.

Respaldo de la comunidad educativa

La presentación del plan contó también con la participación de representantes de los equipos directivos y de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA), que respaldaron la iniciativa municipal.

En nombre de los equipos directivos, Olga Catasús agradeció que Cartagena sea "uno de los primeros ayuntamientos que está tomando esta iniciativa", al considerar que "el que haya muchas necesidades no quiere decir que haya que inhibirse de empezar a trabajar". Asimismo, pidió que la gestión de las futuras ayudas "no suponga un exceso de trabajo burocrático" para los centros educativos.

Por su parte, Isabel Moles, secretaria de FAMPA Cartagena, destacó la implicación de las familias durante la elaboración del plan y agradeció el trabajo conjunto desarrollado con la comunidad educativa. "Ha habido mucho trabajo, mucha insistencia y mucha recogida de datos por parte de los padres y las madres", señaló, subrayando que esa colaboración ha permitido conocer mejor el impacto de las altas temperaturas sobre el bienestar del alumnado.