Playas
La playa de Cala Reona vuelve a ser apta para el baño tras confirmarse la calidad sanitaria del agua
El Ayuntamiento de Cartagena levanta la prohibición una vez descartada la presencia de bacterias en el agua
El Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto este martes por la mañana al baño la playa de Cala Reona, después de que los laboratorios municipales confirmaran que el episodio de turbidez detectado en el agua al mediodía del pasado domingo no estaba asociado a la presencia bacteriana.
Los informes técnicos acreditan que la playa mantuvo "en todo momento" niveles "óptimos" de calidad sanitaria, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El equipo de Gobierno adoptó la medida de cerrar temporalmente la playa de forma preventiva, con el objetivo de mantener la restricción hasta disponer de "todas las garantías sobre la seguridad del baño".
Una vez recibidos y examinados los resultados de las muestras tomadas, los servicios municipales han ratificado la ausencia de cualquier tipo de riesgo sanitario para los bañistas.
Según la empresa que opera la planta, la turbidez del agua fue consecuencia de una disfunción en los procesos de decantación secundaria de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Mar Menor-Sur, detectado y corregido ese mismo día.
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