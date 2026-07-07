El Defensor del Pueblo suspende al Ayuntamiento de Cartagena

El Grupo Municipal Socialista critica que el Gobierno de Noelia Arroyo presente como un éxito la obtención del Sello InfoParticipa mientras acumula resoluciones del Defensor del Pueblo por incumplimientos relacionados con el derecho de acceso a la información y la buena administración.

El concejal Pedro Contreras considera "incomprensible" que el Ejecutivo municipal "saque pecho por un sello de transparencia cuando el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir una y otra vez para recordarle que está obligado a responder a los ciudadanos, resolver sus solicitudes en plazo y garantizar el acceso a la información pública porque no lo está haciendo".

"La verdadera transparencia no se mide por un distintivo, sino por el cumplimiento de la ley", afirma el edil socialisa, quien recuerda que el Defensor del Pueblo ha reprochado al Ayuntamiento retrasos injustificados en la tramitación de expedientes, la falta de respuesta a solicitudes ciudadanas, obstáculos al derecho de acceso a la información pública e incluso deficiencias en la colaboración con la propia institución.

"No se trata de un episodio aislado, sino de una forma de gestionar la Administración que se repite", señala.

El edil asegura que esas mismas prácticas afectan también a la oposición. "Los concejales tenemos derecho a acceder a la información necesaria para ejercer nuestra labor de control, pero los retrasos, las respuestas incompletas y el silencio administrativo son demasiado frecuentes", denuncia.

A ello añade el uso cada vez más habitual de asuntos incorporados fuera del orden del día en las Juntas de Gobierno Local. "Lo que debería ser una excepción se ha convertido en una práctica que dificulta el control de decisiones relevantes para el municipio", sostiene. Cabe recordar que precisamente como un punto fuera del orden día, por lo que previamente no se sabía que iba a ser votado, se llevó el recorte de dos asesores a Vox y uno a MC que pasarán a integrarse en Alcaldía.

El Grupo Municipal Socialista también reclama mayor claridad sobre la situación económica del Ayuntamiento, ya que "los cartageneros tienen derecho a conocer el estado real de las cuentas municipales, las tensiones de tesorería y los riesgos económicos que afronta el Consistorio. En lugar de ofrecer explicaciones, el Gobierno prefiere construir un relato triunfalista".

Por todo ello, el PSOE considera que el Gobierno municipal debería abandonar la autocomplacencia y asumir las deficiencias señaladas de forma reiterada por el Defensor del Pueblo. "Cuando una institución independiente tiene que recordar una y otra vez a un Ayuntamiento cuáles son sus obligaciones legales, lo último que corresponde es sacar pecho", concluye Contreras.

Este lunes desde MC también apuntaron que la alcaldesa mantiene bloqueada la convocatoria de la comisión de investigación sobre el destino de los fondos municipales de Turismo, solicitada después de que la propia concejal responsable del área, Beatriz Sánchez del Álamo, advirtiera de que parte de esos recursos podrían haberse destinado a impulsar la campaña personal de Noelia Arroyo en lugar de cumplir la finalidad para la que fueron presupuestados.

"Si no hay nada que ocultar, lo lógico sería convocar inmediatamente la comisión y despejar cualquier duda. Lo que hace Arroyo es exactamente lo contrario: impedir que se investigue", afirma la portavoz adjunta, Mercedes Graña.

A ello se suma la ausencia de fecha para el Debate sobre el Estado del Municipio, el principal instrumento para confrontar la gestión del Gobierno local con la realidad de Cartagena.

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"La alcaldesa sabe que la Cartagena de hoy está peor que la que recibió: más proyectos perdidos, más retrasos, más abandono y menos capacidad de gestión", critica Graña. "Por eso evita un debate en el que tendría que responder por su balance y confrontar su modelo agotado con la alternativa que representa el líder de la oposición, Jesús Giménez Gallo", asegura.