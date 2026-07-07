El consultorio médico de La Aljorra ya cuenta con un guardia de seguridad

El consultorio médico de La Aljorra cuenta ya con un guardia de seguridad gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Área II de Salud del Servicio Murciano de Salud (SMS), una actuación que da respuesta a la petición trasladada por la Junta Municipal para reforzar la seguridad en el centro.

La concejal de Política Social, Familia e Igualdad, Cristina Mora, y la directora médica de Atención Primaria del Área II de Salud, Pilar Espejo, junto al presidente de la Junta Municipal, David Ríos, han visitado este martes el consultorio con motivo de la puesta en marcha de este servicio, que contribuye a ofrecer un entorno más seguro y adecuado para profesionales y usuarios.

Mora ha destacado que esta actuación "responde a la prioridad del Gobierno de Noelia Arroyo de atender de forma inmediata las necesidades que trasladan los vecinos a través de las juntas municipales y de cuidar a quienes nos cuidan". La edil ha subrayado además que "la colaboración entre el Ayuntamiento y el Servicio Murciano de Salud permite dar una respuesta ágil a este tipo de demandas y seguir mejorando la atención que reciben los vecinos".

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Por su parte, Pilar Espejo ha recordado que el 95 % de la actividad del consultorio se desarrolla con total normalidad y sin incidencias, aunque en el último año se ha detectado un aumento de los episodios de violencia verbal hacia los profesionales. "La colaboración con el Ayuntamiento es fundamental en todas las iniciativas relacionadas con la salud y, en este caso, nos ha permitido poner en marcha una medida preventiva para reforzar la seguridad y proteger a nuestros profesionales", ha señalado.