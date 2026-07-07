Cartagena dará hasta 30.000 euros a comunidades de vecinos para reparar daños estructurales

El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto una convocatoria de subvenciones dirigida a comunidades de propietarios para la reparación de daños estructurales en edificios residenciales del municipio. Las ayudas están pensadas para inmuebles de viviendas que presenten problemas en elementos esenciales de la estructura y cuyos plazos de garantía legal ya hayan vencido.

La convocatoria cuenta con una partida inicial de 60.000 euros. Si bien cada comunidad beneficiaria podrá recibir hasta 30.000 euros, aunque la subvención no podrá superar el 50% del coste total de la actuación, mientras que el resto de la financiación deberá ser asumido por los propietarios.

Las ayudas podrán destinarse a obras de reparación y refuerzo de cimentaciones, pilares, vigas, forjados, muros de carga o elementos equivalentes. También se contemplan actuaciones para corregir patologías estructurales derivadas de asentamientos, corrosión, aluminosis u otras causas similares.

Además de la ejecución material de las obras, la convocatoria permite subvencionar gastos técnicos vinculados a la intervención, como la redacción de proyectos, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud, estudios geotécnicos, ensayos, pruebas de servicio e informes técnicos necesarios para determinar el alcance de los daños.

Los edificios deberán cumplir varios requisitos como, además de estar en el término municipal, tener uso residencial colectivo en al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante y contar con una antigüedad mínima de diez años desde la recepción de la obra o primera ocupación. Si el inmueble supera los 50 años, deberá disponer del Informe de Evaluación de Edificios inscrito en el registro correspondiente.

La convocatoria excluye expresamente las obras de mantenimiento ordinario, las mejoras estéticas, los daños derivados de una falta manifiesta de conservación, las actuaciones de eficiencia energética que no estén vinculadas a la reparación estructural, así como tasas, tributos y gastos de visado.

El plazo para presentar solicitudes será de diez días a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, este lunes. Las comunidades interesadas podrán tramitar la petición en el Registro General del edificio administrativo de la calle San Miguel, en las OMITAS, en oficinas de Correos o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.

El pago de la ayuda se realizará de forma anticipada por el 100% de la subvención concedida, una vez notificada la resolución. Posteriormente, la comunidad beneficiaria deberá justificar la actuación en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de los trabajos. En caso de no hacerlo, tendrá que devolver el importe no justificado junto con los intereses de demora.

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Con esta línea de ayudas, el Ayuntamiento busca apoyar económicamente a comunidades que deben afrontar obras estructurales de elevado coste, especialmente en edificios donde ya no es posible reclamar responsabilidades por las garantías legales de la edificación.