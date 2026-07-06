Rescatados dos excursionistas que quedaron atrapados en un barranco de Cartagena

Dos personas de 30 y 33 años han sido rescatados del fondo de un barranco ubicado en la zona de la Fausilla, en Cartagena. Se trata de dos hombres que se encontraban agotados y deshidratados, puesto que se habían quedado sin agua, en un lugar de difícil acceso por la alta densidad de maleza.

Según comunicó el Servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia, ambos varones presentaban síntomas de lipotimia -desmayo o sensación de mareo que se produce por cansancio, emociones fuertes o incorrecta hidratación y alimentación-.

Asimismo, indican que los senderistas, a causa del cansancio tuvieron que resguardarse en una pequeña zona de sombra. Para el rescate acudieron los bomberos en un helicóptero.

En un primer momento, los agentes de emergencias realizaron una valoración inicial sobre el terreno. Posteriormente, llevaron a cavo el rescate cuando comprobaron que el sitio era "completamente intransitable".

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Los primeros avisos se produjeron sobre las tres y media de la tarde. Los dos afectados fueron trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena; lugar donde recibieron una completa valoración de su estado.