La playa de Cala Reona continúa cerrada tras una nueva avería en la depuradora

Otra avería en una depuradora provocó este domingo un nuevo cierre preventivo al baño de Cala Reona, en Cabo de Palos, que continúa este lunes, después de que también ondeara la bandera roja que prohíbe el baño el pasado viernes, también por una incidencia en la misma planta de tratamiento.

Según Veolia, empresa que gestiona la depuración de aguas residuales de Cartagena, el problema ha surgido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Mar Menor, concretamente en el proceso de decantación secundaria, y ha tenido una duración aproximada de dos horas.

No obstante, la empresa ha matizado que este episodio no guarda relación con el registrado el pasado viernes y que, tras detectarse la incidencia, el proceso de decantación ha recuperado su funcionamiento y se han tomado las muestras necesarias para analizar los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Una vez se disponga de los resultados y se confirme que los niveles son correctos, Veolia informará a las autoridades competentes para que puedan adoptar las decisiones oportunas sobre la reapertura de la zona de baño, según han indicado este lunes fuentes del Ayuntamiento de Cartagena.

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La planta tiene unos niveles de obsolescencia altos, por lo que está previsto que tanto la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur), como el Ministerio para la Transición Ecológica, realicen inversiones para acometer mejoras en las instalaciones a partir del mes de septiembre, con el objetivo de reforzar su funcionamiento y reducir el riesgo de nuevas incidencias.