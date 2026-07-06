Lhicarsa refuerza este verano la limpieza diaria en más de 45 barrios y diputaciones de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la empresa mixta de limpieza Lhicarsa, pondrá en marcha esta semana un operativo especial de verano destinado a reforzar el servicio ordinario de limpieza que se presta diariamente en todo el municipio.

Este dispositivo extraordinario sumará cada día 20 operarios adicionales a los 100 que suelen prestarlo, distribuidos en turnos de mañana y tarde, que se sumarán al trabajo habitual que realizan los equipos de limpieza viaria. El objetivo es intensificar las actuaciones durante los meses de verano.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, destacó que “no se trata de sustituir ni de reducir el servicio ordinario, sino de realizar un esfuerzo adicional para reforzar la limpieza diaria y llegar de forma más intensiva a todos los barrios y diputaciones del municipio”.

El plan actuará progresivamente en más de 45 núcleos de población, complementando las rutas y trabajos que Lhicarsa desarrolla de forma habitual durante todo el año.

Los equipos especiales llevarán a cabo labores de baldeo, barrido mecánico, limpieza con agua a presión, retirada de suciedad adherida, eliminación de vegetación espontánea y desbroce de márgenes y solares urbanos.

El operativo incluirá también actuaciones específicas en parques y jardines, con trabajos de desbroce, poda, limpieza de alcorques, acondicionamiento de zonas ajardinadas y revisión del mobiliario urbano.

El operativo prestará especial atención al estado de limpieza de los contenedores y sus entornos, así como a la eliminación de pintadas en el mobiliario urbano y cartelería fijada a farolas, bancos, y otros tipos de mobiliario urbano.

Para desarrollar estas actuaciones se emplearán hidrolimpiadoras, cubas de baldeo, barredoras mecánicas, desbrozadoras y equipos manuales de limpieza y mantenimiento.

Diego Ortega señaló que “el Ayuntamiento y Lhicarsa están realizando un esfuerzo extraordinario para mejorar la imagen y el mantenimiento de Cartagena durante los meses de mayor actividad. Queremos que los vecinos perciban una mejora real y visible en sus calles, sus plazas y sus espacios públicos”.

El dispositivo recorrerá de forma progresiva todos los barrios y diputaciones del Municipio, comenzando por Barrio Peral, Sector Estación, Barriada Cuatro Santos, Barriada Santiago y Miranda y Torreciega en su primera semana.

Noticias relacionadas

Por último, el concejal recordó que “el Ayuntamiento y Lhicarsa pueden reforzar los servicios, impulsar nuevos planes y aumentar los medios, pero la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental. Como suele decirse, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia”.