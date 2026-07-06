Cartagena licitará este verano los aparcamientos y 25 nuevos puestos del Mercado de Santa Florentina

El Ayuntamiento de Cartagena sigue persiguiendo el objetivo de transformar el mercado de Santa Florentina. Por ello, sacará a licitación durante este verano las plazas de aparcamiento y 25 nuevos puestos en el Mercado de Santa Florentina, abriendo con ello una nueva oportunidad para fomentar el emprendimiento en el municipio. Estas actuaciones se sumarán, además, a la próxima apertura de la nueva aula gastronómica de la plaza de abastos.

La concejal de Comercio, Belén Romero, ha hecho balance de la marcha de las obras y de los próximos pasos para la puesta a punto de la instalación. «En estos tres años, nuestro gobierno municipal ha seguido una hoja de ruta muy clara para transformar el mercado de Santa Florentina, con la firme visión del mercado que Cartagena merece», ha destacado la edil.

El objetivo de estas inminentes licitaciones es continuar dinamizando el comercio local y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. En este sentido, Romero ha asegurado que, con la suma de los nuevos puestos, el parking y el espacio gastronómico, «estamos materializando un mercado moderno, abierto a toda la ciudadanía y digno de cualquier ciudad europea».

Balance de inversiones desde 2023

La modernización del Mercado de Santa Florentina se traduce en una serie de inversiones ejecutadas desde 2023 que consolidan la transformación integral del espacio. La subvención del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, por un importe de 536.477 euros, permitiendo la reforma de 24 puestos, la adecuación del semisótano y la rehabilitación de las fachadas.

A esta actuación se suma la adecuación del aparcamiento del mercado, licitada en 2023 y reactivada tras quedar desierta, con un coste final de 494.155 euros. En 2024 se ejecutó la instalación de ocho ventiladores industriales, con una inversión de 40.000 euros, reforzando la climatización del espacio. Además, en 2025 se destinaron 37.500 euros a mejoras estructurales y estéticas en doce puestos, dentro del proceso de renovación de la imagen comercial del mercado.

Estas actuaciones, junto con las nuevas líneas de trabajo en marcha —los 25 nuevos puestos, el parking y la apertura del aula gastronómica—, “consolidan la hoja de ruta del Gobierno municipal liderado por la alcaldesa Noelia Arroyo. Seguimos apostando por un mercado de abastos que refleje la identidad de Cartagena y que no deje a nadie atrás”, ha concluido la concejal.