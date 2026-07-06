Cartagena ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad

Cartagena ya perfila su iluminación navideña para las próximas fiestas. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación navideña, con un presupuesto total que roza los 984.000 euros, impuestos incluidos, lo que supone un incremento del 9,5% del presupuesto base de licitación, frente a los 898.527 del pasado año.

La mayor parte de la inversión se concentrará en el casco histórico, aunque el contrato también alcanzará al Ensanche, barrios, diputaciones y zonas del litoral. De hecho, el contrato reserva más de 388.400 euros para el casco histórico, la zona con mayor dotación económica del contrato. Le siguen los barrios y diputaciones, con 319.750 euros; el Ensanche, con 196.452 euros; y el litoral, con 51.182 euros.

Además, se incluye una partida de reserva de cerca de 28.000 euros para posibles ajustes o refuerzos de la decoración.

El encendido de las luces está previsto para el viernes 4 de diciembre de 2026 y la decoración lumínica se mantendrá hasta el jueves 7 de enero. El horario ordinario será de seis de la tarde hasta la medianoche, aunque se ampliará hasta las 2.00 horas durante las noches del 24 y 31 de diciembre y del 5 y 6 de enero.

El contrato incluye una amplia variedad de elementos decorativos, desde rótulos de ‘Feliz Navidad’ y ‘Felices Fiestas’ hasta motivos verticales en farolas, arcos luminosos 2D y 3D, guirnaldas, cortinas de luz y figuras volumétricas como conos, campanas, bolas y regalos. También se prevén elementos singulares de gran formato en espacios destacados de la ciudad.

Uno de los puntos principales será la Plaza del Ayuntamiento, donde se instalarán motivos volumétricos, árboles luminosos y un cono transitable de entre 18 y 20 metros. En la Plaza Juan XXIII se prevé un nacimiento 3D, acompañado de guirnaldas, luces cálidas, decoración en árboles y otros elementos ornamentales. El Paseo de Héroes de Cavite contará con ángeles luminosos de cinco metros y motivos decorativos vinculados a la entrada de la ciudad por el frente portuario. De esta forma, los Reyes Magos, que cautivaron el pasado año a cartageneros y visitantes, serán sustituidos este año por los dulces seres celestiales.

El casco histórico volverá a concentrar buena parte de la decoración. El pliego incluye calles y plazas como Carmen, Puertas de Murcia, Santa Florentina, Mayor, San Diego, San Francisco, Aire, Cañón, Jara, Honda, Gisbert, Palas, Parque, Salitre, Plaza de San Sebastián, Plaza Castellini, Plaza de San Francisco, Plaza del Rey, Plaza del Par y Plaza del Ayuntamiento, que volverán a lucir sus ya tradicionales ramas de almendro, guirnaldas, arcos luminosos y decoración en farolas.

La calle Real y su entorno también tendrán una decoración específica, con motivos verticales tipo estrella fugaz curvada en tramos próximos a la Plaza del Par y el Muelle Alfonso XII.

En el Ensanche, la Alameda de San Antón será una de las zonas con mayor presencia decorativa, con 33 arcos luminosos previstos a lo largo de los dos sentidos de circulación. También habrá iluminación navideña en avenida Reina Victoria, avenida del Cantón, Ángel Bruna y el Parque de los Juncos. En este último espacio se contempla una guirnalda LED de 200 metros, mientras que en la avenida del Cantón se instalará un cono luminoso de 14 metros.

La decoración llegará a barrios y diputaciones como Alumbres, San Cristóbal, Barrio de la Concepción, Barrio Peral, José María de la Puerta, Los Mateos, Canteras, Ciudad Jardín, El Portús, Galifa y Los Dolores. En estas zonas se repartirán rótulos navideños, motivos verticales, estrellas fugaces, arcos y figuras volumétricas.

El alumbrado se extenderá también a diputaciones como El Algar, El Beal, Llano del Beal, Estrecho de San Ginés, La Aljorra, La Aparecida, La Palma, Los Belones, Los Camachos, Perín, Pozo Estrecho, La Puebla, Tallante, Torre Nicolás Pérez, Miranda y El Albujón.

En el litoral, se prevén adornos en Cabo de Palos, Isla Plana, Campillo de Adentro y Playa Paraíso, entre otras zonas.