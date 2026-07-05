Vargas Llosa, Cartagena y unas letrillas

Entiendo que la parte final del título de esta historia para los lectores, con esas 'letrillas' les resultará algo extraño, pero ya verán como al final todo cuadra. Una vez más viajamos en el tiempo y nos vamos al año 1987, momento en el que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la entonces Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, organizó un ciclo de conferencias en nuestra ciudad coordinado por el poeta cartagenero José María Álvarez con el título de Cartagena, Frontera de Culturas. Algún día se debería escribir un libro-homenaje a modo de recopilatorio de la ingente actividad cultural que realizó esta entidad durante décadas, anteriormente Caja de Ahorros del Sureste, y que yo personalizo en la figura de quien fue muchísimos años director del Aula de Cultura, mi admirado Juan José Muñoz Rodriguez.

Un programa bastante extenso que se desarrolló durante ocho meses y que se distribuyó en tres apartados, Cartagena Ciudad de Ciudades, Cartagena Ciudad de de la Libertad y Cartagena, ciudad de Culturas. Por evidentes razones de espacio no me es posible citar a todos y cada uno de los ponentes invitados pero nos visitaron entre otros el director de cine Luis García Berlanga, el poeta Luis Antonio de Villena, el filósofo Fernando Sabater, los escritores, Fernando Sánchez Dragó, Terenci Moix, Camilo José Cela, Antonio Gala, Umberto Eco y Mario Vargas Llosa que es quien da título a esta historia. Para que los lectores se hagan una idea de la expectación diré que con algunos autores como Gala, Cela y el mencionado Vargas Llosa el Aula de Cultura de la CAAM, además del Salón de Actos, habilitó la biblioteca y otras dos salas con pantallas de televisión lo que reunió a casi 900 personas en algunas de las conferencias. Aquel año 1987 el escritor peruano se prodigó bastante por nuestro país, de hecho un mes antes de su presencia en Cartagena asistió en el Teatro Espronceda de Madrid a uno de los últimos ensayos de su obra de teatro La Chunga, dirigida por Miguel Narros y protagonizada por Nati Mistral, Emma Suárez y Pepe Sancho.

Publicidad de los dos actos del 7 de diciembre de 1987 / L.O.

El 7 de diciembre a las doce y media de la mañana en el Salón de Plenos del Palacio Consistorial tuvo lugar el solemne acto de entrega de las llaves de la ciudad al escritor por parte del alcalde Antonio Vallejo Alberola. “Me honra y me alegra mucho aunque Cartagena me lo ofrece de forma inmerecida” dijo textualmente el escritor que recibía por primera vez las llaves de una ciudad. Ya por la tarde y ante un Aula de Cultura abarrotada el literato dio una charla en la que entre otras cosas habló de la literatura y de libros que le habían influido como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas.

Saltamos de nuevo en el tiempo y nos vamos al año 2013, tres años después de recibir el Premio Nobel el literato regresó a nuestra ciudad en visita privada ya que su hija Morgana participó en la exposición fotográfica Mírame Lima dentro del Festival Internacional La Mar de Músicas. En esta ocasión el sitio elegido para alojarse él y su familia fue el Hotel Príncipe Felipe, lugar en el que he desarrollado mi vida profesional durante los últimos veintinueve años.

De las más de 500 historias que he escrito desde el año 2009 esta es la única en la que además de recordar hechos pasados incluyo una experiencia personal. El día de su salida del hotel me acerqué a recepción con la intención de hacerle llegar los dos primeros volúmenes de Historias de Cartagena. Me presenté como un escritor cartagenero, le entregué los dos libros, me dio las gracias y en ese momento me dijo ¿Me pondrá usted unas letrillas? Creo que jamás me han temblado las piernas como lo hicieron aquel día y todavía no sé cómo atiné a escribir una escueta dedicatoria. Fue un gesto inolvidable que un escritor universal de la talla de Vargas Llosa tuviera el detalle tan natural de pedirle a un humilde escritor local que le dedicara dos de sus obras y ahora comprenderá el lector el por qué del título de esta historia.

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