El Museo Arqueológico de Cartagena estará cerrado durante julio y agosto

El Museo Arqueológico de Cartagena estará cerrado durante los meses de julio y agosto. Concretamente, este centro cerrará sus puertas el próximo lunes 6 de julio y se espera que abra entre principios y mediados de septiembre.

Así lo informó el Ayuntamiento de Murcia a través de una nota de prensa en la que especificaban que la intervención se realiza para actualizar los espacios expositivos, mejorar la atención al público y reforzar la conservación de la colección.

Añaden que la mayor parte de las obras se realizarán en la planta baja del edificio y "supondrán una mejora tanto para la experiencia de los visitantes como del funcionamiento interno del museo". Las secciones dedicadas a Escultura y Minería serán reorganizadas para, tal y como informan, "hacer una presentación más clara y atractiva" del patrimonio expuesto. Al mismo tiempo, también se ejecutarán actuaciones de acondicionamiento para reparar o corregir imperfecciones.

En el resto del museo, de igual forma, se reubicarán piezas y se ejecutarán labores de mantenimiento museográfico. El Ejecutivo municipal explica que para todo esto se necesita utilizar maquinaria especializada para el movimiento y manipulación de elementos de gran peso.

Tanto el empleo de equipos mecánicos como la complejidad de las actuaciones que señalan son los motivos que da el Gobierno del municipio costero para el cierre durante dos meses del museo.

Asimismo, las piezas de del museo y sus expositores no serán los únicos objetivos de esta reforma porque actuarán sobre los jardines y espacios exteriores del museo.

El Museo, un centro de patrimonio sin igual

El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena se fundó en octubre de 1943. Con 83 años de vida se trata de uno de los centros culturales más importantes de la Región, ya que contiene piezas de arqueología que abarcan desde el Paleolítico Medio hasta nuestros días.

Uno de los aspectos más destacables del edificio es la distribución de la exposición que está organizada con el objetivo de ser lo más didáctica posible. De esta forma, los materiales se catalogan cronológicamente, principalmente en la primera planta.

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Por otra parte, en la segunda pueden encontrarse monográficos y exposiciones específicas. Sin embargo, la joya de la corona es el yacimiento de la necrópolis que está en el centro y puede observarse desde todos los puntos del recorrido.