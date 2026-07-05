Playas
Una incidencia en la Depuradora de Aguas Residuales obliga a volver a cerrar Cala Reona este domingo
El episodio que ha ocasionado la turbidez en el agua ya está solucionado y se esperan los resultados de las muestras para la reapertura de la playa
Poco más de 24 horas después de que Cala Reona fuera reabierta al baño, una incidencia en el proceso de decantación secundaria de una duración aproximada de dos horas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Mar Menor ha provocado este domingo de nuevo el cierre preventivo al baño de Cala Reona.
Este episodio no guarda relación con el registrado el pasado viernes. Tras detectarse la incidencia, el proceso de decantación ha recuperado su funcionamiento y se han tomado las muestras necesarias para analizar los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Una vez se disponga de los resultados y se confirme que los niveles son correctos, se informará a las autoridades competentes para que puedan adoptar las decisiones oportunas sobre la reapertura de la zona de baño.
La planta tiene unos niveles de obsolescencia altos por lo que está previsto que tanto ESAMUR como el Ministerio para la Transición Ecológica realicen inversiones para acometer mejoras en las instalaciones a partir del mes de septiembre, con el objetivo de reforzar su funcionamiento y reducir el riesgo de nuevas incidencias.
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