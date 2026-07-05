El heavy metal de Iron Maiden 'la rompe' en Cartagena

Iron Maiden sigue en forma pese a los años. La mejor prueba de esto son las 20.000 personas que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena, acudieron al concierto de la legendaria banda británica.

Los autores de 'aces high' -entre muchos otros clásicos del rock- fueron cabeza de cartel de la quinta edición del festival Rock Imperium. Un festival que celebra su quinto aniversario.

El festival reúne en total, según las estimaciones del Gobierno municipal, a 50.000 personas de 40 países diferentes y deja un impacto de 15 millones de euros para la ciudad, la restauración, los hoteles y los comercios

"Traer a Iron Maiden era casi un imposible" Juan Antonio Muñoz — Director del Rock Imperium

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, señaló que el festival ha situado la marca Cartagena en lo más alto del panorama musical: "La ciudad está perfectamente preparada; pensamos en grande porque Cartagena lo tiene todo y es el mejor escenario".

Asimismo, comenta que para ellos esto es "un sueño hecho realidad". Se enorgullecen de celebrar "uno de los grandes festivales de rock, que se ha consolidado como una de las citas de referencia en todo el mundo"

El escenario del Rock Imperium durante las actuaciones. / Ayto. de Cartagena

Por su parte, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, ha calificado esta edición como "muy ambiciosa" y ha calificado de "hito" la presencia de la banda liderada por Bruce Dickinson: "Traer a Iron Maiden era casi un imposible". Muñoz agradece al Ayuntamiento de Cartagena y a la Comunidad Autónoma por el apoyo brindado en este sentido: "es el quinto aniversario y había que celebrarlo a lo grande".

Los fans durante los conciertos del Rock Imperium. / Ayto. de Cartagena

En el evento estuvo presente el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quién respaldó con su presencia esta "cita cultural de primer nivel, que ha superado todas las expectativas".

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Aprovechando el éxito de esta edición, ya se han anunciado los primeros detalles de la próxima cita, que mantendrá sus fechas en el primer fin de semana de julio, los días 2, 3 y 4, para favorecer la convivencia con el entorno y la actividad universitaria. La organización ya ha lanzado un avance de cartel con cinco bandas, destacando a Helloween como cabeza de cartel para la jornada del domingo.