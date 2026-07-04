El tercer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional vendido íntegramente en Cartagena

El sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, dotado con 200.000 euros al billete o serie, se ha vendido en la administración de Loterías y Apuestas de la Alameda de San Antón, en Cartagena. En total se han repartido dos millones de euros con el número 4579.

El primer premio se ha distribuido ha sido para el 70334 y se ha vendido en Vecindario (Las Palmas) y Pamplona (Navarra), mientras que el segundo, el 61957 ha viajado Cunit (Tarragona) y Barcelona.

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