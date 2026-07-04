Dani Sánchez, de Arde Bogotá, dio el pregón de las fiestas patronales de Galifa

El pasado viernes Dani Sánchez, integrante de Arde Bogotá, dio -con su pregón- el pistoletazo de salida para las Fiestas Patronales 2026 de Galifa. Esta localidad estará de celebración hasta el 25 de julio.

El musico ofreció un "emotivo discurso" en el que compartió sus recuerdos y el cariño que le tiene a esta diputación ubicada al oeste de Cartagena. Por ello recibió el reconocimiento de los asistentes que vieron, con este gesto, el inicio del programa de fiestas que se extenderá durante las próximas tres semanas y que contará con actividades que combinan tradición, cultura, música y deporte.

No obstante, el día grande de las fiestas se desarrollará durante el martes 16, cuando se celebra el día de la Virgen del Carmen, patrona de la localidad. Durante esta jornada la virgen recorre las calles de la diputación a modo de procesión para recibir la devoción de los vecinos.

Sin embargo, Sánchez no fue el único protagonista de la noche, y es que la presidenta de la Junta Municipal de Perín, Pepi Méndez, recibió el Calabrote de Plata, una distinción que, tal y como indicó el Ayuntamiento de Cartagena en una nota de prensa, reconoce "su labor y constante implicación en el desarrollo y bienestar de la zona oeste del municipio".

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Al acto acudió, también, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Durante el desarrollo del mismo, fue la encargada de entregar el galardón a Pepi Méndez.