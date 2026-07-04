Arroyo anuncia que volverá a pedir fondos europeos para construir viviendas en Los Mateos en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció este viernes que el Ayuntamiento volverá a solicutar fondos europeos para contruir vivienda social en la parcela municipal de Los Mateos. El Consistorio ya recibió una ayuda de 1,68 millones de euros para la promoción de vivienda en Los Mateos, que tuvo que devolver al quedar descartado el cumplimiento de los plazos exigidos por la convocatoria, tras quedar desierto el procedimiento de licitación de la descontaminación de los terrenos.

A día de hoy, se están ejecutando dicho trabajos, envueltos en polémica y con la visita de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (UCOMA) para tomar muestras tras las denuncias presentadas por los vecinos, si bien los planes municipales contemplan solicitar los fondos una vez se haya terminado la descontaminación.

Además, la regidora municipal apuntó que el proyecto para constuir vivienda municipal en el barrio de la Concepción se ve ampliado por el decreto ley de vivienda asequible de la Comunidad Autónoma. "Se pueden construir 30 viviendas, y anteriormente eran 16. El cambio es considerable con la mejora de edificabilidad, y las bonificaciones, lo que nos permite también tener menos dificultades económicas para llevar a cabo la construcción por la falta de mano de obra y el encarecimiento de los materiales".

"El Ayuntamiento va a construir vivienda, nunca lo habíamos hecho", celebró la alcaldesa, quien mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez Bosque, donde ambos acordaron reforzar la alianza entre el Ayuntamiento y los empresarios para exigir al Gobierno de España el desbloqueo de las grandes inversiones pendientes: la reapertura del tren directo con Madrid, la variante de mercancías que debe unir el puerto y la ZAL de Los Camachos con el Corredor Mediterráneo, la ampliación portuaria de Escombreras y El Gorguel, y la garantía del agua del trasvase para el Campo de Cartagena.

La primera edil aseguró que "servir a los empresarios de Cartagena es servir al empleo, a la prosperidad y al desarrollo de toda Cartagena".

Ayuntamiento y patronal coincidieron en que los bloqueos del tren, el puerto y el trasvase actúan como un triple freno —turístico, logístico y agrícola— sobre la economía comarcal. En materia ferroviaria, la alcaldesa advirtió: "No vamos a permitir el aislamiento ferroviario de Cartagena", tras las últimas noticias del Ministerio, que ha evitado confirmar la reapertura de la línea con Madrid y ha prorrogado tres años el deficiente servicio con Murcia. Sobre la variante de mercancías, cuyo estudio se redactará seis años después de lo previsto y que el Gobierno declina financiar, recordó que "Los Camachos no es una ZAL sin ferrocarril".

Arroyo reiteró además la exigencia de recuperar El Gorguel como proyecto de interés nacional y contrapuso los avances locales al retraso estatal, subrayando el nuevo Plan General que amplía el suelo industrial en 10 millones de metros cuadrados, habilita suelo para más de 120.000 viviendas y una oferta turística en cifras récord, con Cartagena Puerto de Culturas rozando los 11 millones de visitantes.

"En Cartagena ofrecemos suelo, pero también seguridad jurídica y agilidad administrativa", subrayó, aunque advirtió de que esas oportunidades no rendirán mientras el municipio siga desconectado por ferrocarril.

La competencia tecnológica de Cartagena, con un ecosistema de vanguardia enfocado a la industria de la defensa, la seguridad y la reconstrucción, a través del programa CAETRA, también se abordó en la reunión, en la que se apuntó al Centro de Emprendimiento de Defensa del Mediterráneo, que se construirá en el antiguo edificio de Contémpolis, con un elemento clave para consolidar el municipio, la comarca y su industria como una gran centro europea de referencia.

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Por su parte, el presidente de COEC, ha resaltado que su objetivo es crear una confederación empresarial fuerte en toda la comarca, trasversal y en la que se sientan y estén representados todos los empresarios. Asimismo, ha apuntado al carácter reivindicativo ante asuntos fundamentales para la comarca, como la conexión ferroviaria y el agua, si bien también se ha referido a la necesidad de seguir avanzando en materia de simplificación burocrática para hacer más fácil las inversiones y la actividad económica.