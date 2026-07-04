Defensa
274 soldados juran bandera en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena
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La Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster acogió este viernes, 3 de julio de 2026, el solemne acto de juramento o promesa ante la bandera de España de 274 nuevos soldados de Infantería de Marina, pertenecientes al primer ciclo de tropa de este año.
La ceremonia, celebrada a las 9.20 horas, estuvo presidida por el almirante jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, y contó con la asistencia de autoridades e invitados civiles y militares, en una jornada especialmente significativa para los nuevos infantes de marina y sus familias.
Con este acto, los soldados culminan una etapa clave de su formación inicial y refuerzan su compromiso de servicio en la Armada.
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