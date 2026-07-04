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274 soldados juran bandera en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena

274 soldados juran bandera en la Escuela de Infantería de Marina

274 soldados juran bandera en la Escuela de Infantería de Marina / Iván Urquízar

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La Opinión

La Opinión

La Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster acogió este viernes, 3 de julio de 2026, el solemne acto de juramento o promesa ante la bandera de España de 274 nuevos soldados de Infantería de Marina, pertenecientes al primer ciclo de tropa de este año.

La ceremonia, celebrada a las 9.20 horas, estuvo presidida por el almirante jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, y contó con la asistencia de autoridades e invitados civiles y militares, en una jornada especialmente significativa para los nuevos infantes de marina y sus familias.

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Con este acto, los soldados culminan una etapa clave de su formación inicial y refuerzan su compromiso de servicio en la Armada.

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