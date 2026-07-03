Los vecinos de Los Urrutias, Estrella de Mar y Punta Brava en Cartagena siguen sin balnearios al Mar Menor

MC denunció este jueves el "abandono" que sufren Los Urrutias, Estrella de Mar y Punta Brava tras mantener un encuentro con representantes vecinales de la zona, quienes han trasladado a la formación su malestar por la falta de respuesta tanto del Gobierno regional como del Ejecutivo local. "Las promesas se suceden año tras año, pero la realidad sigue siendo la misma: abandono, suciedad y actuaciones que nunca llegan a tiempo", señalaron.

Uno de los principales motivos de preocupación es la situación de los balnearios para poder tener un baño seguro en el Mar Menor, ya que un lustro después de su instalación, los cinco permanecen fuera de servicio.

Además, los plazos anunciados para su reparación vuelven a incumplirse, estando tres de ellos pendientes de dicha actuación. Se prometió que estarían operativos en junio y ha llegado julio sin que se haya terminado siquiera el primero. Así, los vecinos vuelven a afrontar otro verano sin poder disfrutar de unas infraestructuras básicas.

La situación resulta todavía más dolorosa en Punta Brava donde permanecerán inutilizados durante toda la temporada estival, privando a vecinos y visitantes de puntos de acceso seguros al Mar Menor.

Incluso los propios técnicos de la Consejería presentes en la zona ha reconocido en la visita de MC que los trabajos no han podido cumplir los plazos comprometidos políticamente.

En Los Urrutias los representantes vecinales han denunciado la falta de limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos, hasta el punto de que son los propios vecinos quienes están asumiendo labores que corresponden al Ayuntamiento, limpiando calles e incluso las cunetas de la carretera "ante la inacción del Gobierno local y el Ejecutivo regional de López Miras".

Además, MC ha vuelto a reclamar la creación de una senda naturalizada que conecte todos los núcleos costeros cartageneros del Mar Menor. Mientras el resto de municipios ribereños ya disponen de itinerarios que favorecen la movilidad sostenible y el disfrute del litoral, cuando se llega al término municipal de Cartagena esa continuidad desaparece.

No puede haber ciudadanos de primera y de segunda también en el Mar Menor, denunciaron desde MC, que creen necesario apostar por un modelo que conecte Los Urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar y el resto de poblaciones cartageneras bañadas por el Mar Menor mediante una senda integrada en el entorno, mejorando la calidad de vida de los vecinos y ofreciendo un nuevo atractivo para quienes nos visitan.

Asimismo, MC preguntará en el próximo Pleno por qué el Gobierno municipal excluido al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del nuevo dispositivo especial para la temporada de playas, cuya principal novedad es una patrulla fija de la Unidad Acuática de la Policía Local en La Azohía.

El propio Ayuntamiento anuncia que esta patrulla servirá para reforzar la vigilancia del litoral oeste y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia tanto en el mar como en tierra. "Sin embargo, el Gobierno deja fuera precisamente al servicio municipal especializado en rescate acuático", explican.

Los bomberos de Cartagena cuentan con formación específica para este tipo de intervenciones, disponen de dos embarcaciones operativas y de dos patrones por turno, recursos ya existentes y preparados para actuar en emergencias en el medio acuático.

Por ello, MC solicitará al Gobierno que explique qué criterios técnicos justifican esta decisión, por qué no se integra al SEIS en el dispositivo y qué sentido tiene destinar nuevos recursos a una estructura paralela cuando el Ayuntamiento ya dispone de un servicio especializado para estas funciones.

Noticias relacionadas

Para MC, la prioridad debe ser aprovechar al máximo los recursos municipales, evitar duplicidades innecesarias y organizar los servicios de emergencia con criterios de eficacia y coordinación, no crear dispositivos que prescindan de quienes cuentan con la preparación y los medios específicos para el salvamento acuático.