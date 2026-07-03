El PSOE denuncia que Arroyo adjudica cada día a dedo una media de 55.000 euros en contratos menores en Cartagena

El Grupo Municipal Socialista denuncia que en las dos últimas legislaturas, desde que el Partido Popular regresó al Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena con Noelia Arroyo como alcaldesa, los gastos en contratos menores se han duplicado y cada día laboral se adjudica una media de 55.000 euros mediante esta fórmula. Mientras que en la legislatura 2015/2019 el importe medio por contrato menor era de 1.754,20 euros, en esta legislatura supera los 4.210 euros.

"Es un absoluto disparate. El gasto en contratos menores es cada vez más elevado porque el PP prefiere evitar los grandes contratos que tienen más control. Si se mantiene el ritmo actual de contratos menores, Arroyo cerrará esta legislatura con unos 13.359 contratos menores por un importe total de 56,2 millones de euros superando en importe total, la suma de los contratos menores de las dos legislaturas anteriores juntas. Es un despropósito total", destaca el concejal socialista, Pedro Contreras.

El equipo de Gobierno del Partido Popular adjudica cada día laboral del año a dedo una media de 55.912 euros en contratos menores. "El incremento en los últimos ocho años ha sido del 78%, lo que demuestra un uso abusivo de este tipo de contratos", insiste Contreras.

En 2023 se adjudicaron 16,6 millones en contratos menores, en 2024 fueron 13,5 millones; en 2025 fueron 14,8 y en lo que llevamos de 2026 han sido 7,8, lo que suma un total de 53 millones de euros en lo que va de legislatura.

El edil recuerda que la situación económica del Ayuntamiento es deficitaria y que los contratos menores se adjudican "sin concurrencia competitiva y en detrimento de una planificación adecuada y de los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia".

"La señora Arroyo en lugar de reducir gastos, que es lo que debería hacer porque las cuentas municipales van cada día peor, los incrementa. El Gobierno municipal del PP sigue acumulando reconocimientos extrajudiciales de crédito y facturas con reparos formulados por la Intervención General Municipal, incidencias que reflejan las deficiencias en la gestión presupuestaria y el incumplimiento reiterado de las advertencias del órgano económicos de control interno", reitera Contreras.

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Desde el PSOE señalan que Arroyo tiene sumido al municipio en una situación económica crítica, con déficit y remanente negativo de tesorería, soportando un agujero económico que supera ya los 120 millones de euros, resultado de la suma de la deuda derivada de convenios de pago aplazados, la deuda bancaria, las obligaciones pendientes con proveedores, el déficit acumulado y el remanente negativo de tesorería.