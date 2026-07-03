El consultorio de La Azohía 'sobrevive' al calor con equipos de aire portátiles tras una avería

El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado tres equipos portátiles de aire acondicionado y cinco ventiladores en el consultorio médico de La Azohía tras la avería del equipo central, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La medida tiene como objetivo garantizar unas condiciones adecuadas de atención para los pacientes y un entorno laboral óptimo para los profesionales sanitarios mientras se acomete la reparación del sistema central de climatización del centro.

El equipo que ha dejado de funcionar está valorado en 8.000 euros y se encuentra en periodo de garantía. Por este motivo, las labores de reparación deben ser ejecutadas de forma exclusiva por la propia marca y por personal técnico autorizado, con la finalidad de no comprometer la validez de la cobertura legal.

Ante esta situación, el Servicio de Sanidad del Consistorio, en coordinación con el área de Infraestructuras y Mantenimiento de Edificios Públicos, ha contactado de manera inmediata con el servicio técnico oficial de la zona.

La empresa proveedora ha confirmado que otorgará prioridad a la resolución de la incidencia al tratarse de una infraestructura de carácter sanitario.

Asimismo, la Administración local ha puesto a disposición del consultorio médico más unidades de ventiladores por si fuera necesario su despliegue a lo largo de las dependencias.

La intervención del servicio técnico autorizado está programada para los próximos días, fecha en la que se prevé restablecer el funcionamiento habitual de la climatización central.