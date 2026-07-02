Vox Cartagena recurrirá el recorte de personal ejecutado por Arroyo

10.14.13.11. Esa es la variación de concejales que ha sufrido el gobierno de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, desde el inicio de legislatura. En concreto, hace unos meses Diego Salinas abandonó voluntariamente el Ejecutivo y los dos ediles de Vox, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, fueron expulsados por la propia Arroyo para satisfacer las peticiones de Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo impidiendo que prosperara la moción de censura.

Sin embargo, a pesar de esta reducción de los ediles que integran el Gobierno, Arroyo ha decidido obligar a MC y Vox a despedir el primero de ellos un trabajador y el segundo a dos, por haber reducido el número de concejales en sus grupos municipales. Si bien esos tres puestos serán puestos a disposición de Alcaldía, que incorporará a tres nuevas personas de confianza.

En lugar de resignarse a enviar tres personas al paro, Vox presentará un recurso contra la decisión del Gobierno local, según ha podido saber esta redacción.

Desde la formación de Abascal ven con buenos ojos que si fuera necesaria una reorganización del personal eventual asignado a Alcaldía, esta se adaptara a una estructura de gobierno más reducida o, como mínimo, mantuviera los recursos existentes.

"Sin embargo, el resultado es justamente el contrario: un Ejecutivo con menos concejales que pretende ampliar su gabinete mientras reduce los medios de los grupos que ejercen la labor de control y fiscalización", exponen.

Aunque a su juicio, como ya denunció el líder local, López Pretel, "lo verdaderamente grave es la forma de proceder que vuelven a demostrar Arroyo y su equipo".

López Pretel reconoce haber recibido la comunicación oficial de la modificación del personal días después de haberse anunciado. Además, desde Vox son especialmente críticos con que la reforma fuera aprobada en la Junta de Gobierno del pasado jueves fuera del orden del día, "pese a que no existía ninguna urgencia objetiva que justificara semejante procedimiento", ya que Vox perdió dos ediles hace meses y MC hace cerca de dos años, "por tanto, la premura alegada no responde a un hecho sobrevenido, sino que parece obedecer únicamente a la voluntad de evitar el debate político y sustituir la comunicación institucional por una filtración interesada".

Ante esta situación, Vox decide activar los servicios jurídicos del partido para interponer el correspondiente recurso contra el acuerdo de reducción del personal.

La formación considera que esta decisión vulnera los principios de transparencia institucional, dificulta el adecuado ejercicio de las funciones de control por parte de la oposición y plantea serias dudas sobre la utilización de los recursos públicos.

“Lo preocupante no es únicamente que se nos retiren medios. Lo verdaderamente preocupante es que las decisiones se adopten fuera del orden del día, que los grupos afectados nos enteremos por la prensa y que el Gobierno actúe cada vez con menos transparencia”, explica López Pretel.

El Grupo Municipal revisará exhaustivamente el decreto ya notificado oficialmente y analizará el conjunto de la estructura creada en torno a la Alcaldía para comprobar si responde realmente a necesidades objetivas de gestión o si constituye un refuerzo político del gabinete de Arroyo.

Hace apenas unos días el Gobierno municipal rechazaba la creación de la Comisión de Investigación de Turismo, que salió adelante gracias a los votos de Vox, defendiendo que toda su actuación había sido transparente. "Sin embargo, cuando reorganiza sus propios medios personales, lo hace fuera del orden del día y mediante filtraciones a los medios de comunicación. Resulta, cuando menos, una forma muy peculiar de entender la transparencia", asegura el portavoz municipal.

Vox agotará las vías legales para garantizar que las decisiones del Ejecutivo municipal respeten la legalidad, los principios de transparencia y el equilibrio institucional que debe existir entre el Gobierno y la oposición.

Noticias relacionadas

“Nuestra obligación no es mirar hacia otro lado. Es fiscalizar al Gobierno, defender el buen funcionamiento de las instituciones y asegurar que cada euro de los cartageneros se utilice exclusivamente al servicio del interés general. Eso es lo que vamos a seguir haciendo”, concluye López Pretel.