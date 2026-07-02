Los opositores a Policía Local en Cartagena denuncian falta de transparencia

Varios opositores al proceso selectivo para cubrir plazas de Policía Local en Cartagena han trasladado su malestar a esta redacción por lo que consideran “irregularidades” durante el desarrollo de las pruebas físicas, celebradas los días 16 y 17 de junio en instalaciones municipales.

Las quejas se centran principalmente en la falta de publicidad de los ejercicios, en la supuesta ocultación de zonas de la pista de atletismo y en el desarrollo de la prueba de fuerza en barra horizontal.

Uno de los aspirantes sostiene que las pruebas físicas que se realizaron en la pista de atletismo municipal y denuncia que, días antes de su celebración, “ocultaron ciertas partes de la pista para que no fueran visibles, como por ejemplo la zona de las dominadas”. Según fuentes conocedoras de la situación se colocaron paneles para impedir que se pudiera ver la realización de las pruebas físicas.

Según este testimonio, tampoco se permitió la entrada de público “tanto en la pista como en la prueba de la piscina en el pabellón central”, pese a que, defiende, “las físicas deben ser públicas”. Además, la Junta de Personal que también se personó en las instalaciones tuvo problemas para que se le permitiera acceder.

Las críticas van más allá del desarrollo material de los ejercicios. Otro testimonio remitido a este medio asegura que la oposición “está llena de irregularidades” y acusa al tribunal de selección de favorecer presuntamente a “hijos y familiares de mandos y miembros del Cuerpo”.

En concreto, ambos testimonios así como fuentes de este periódico aseguran que el hijo de un alto mando del cuerpo obtuvo en primer momento una calificación alta en la prueba de dominadas, que luego ha sido anulada por el Tribunal Calificador, al entender que no había cumplido con lo que se pedía.

Uno de los denunciantes afirma que “el hijo de un alto mando recibió ayuda del tribunal” al permitirse, según su versión, una ejecución de las repeticiones “contraria a las bases”.

Otro aspirante explica que existe una grabación en la que se vería a este candidato realizando la prueba sin cumplir los criterios exigidos y sostiene que, pese a ello, se le habría otorgado inicialmente la máxima puntuación.

La denuncia de los opositores se apoya ahora en una resolución del propio proceso selectivo, ya que el Tribunal Calificador reconoce que, tras revisar una incidencia, se produjo “un error material en el cómputo de las repeticiones válidamente ejecutadas” en la prueba de flexiones de brazos en barra horizontal.

Según la resolución, una vez corregido el error, el aspirante no alcanzó el número mínimo de dominadas válidas exigido en las bases, por lo que fue declarado “No Apto” y excluido del proceso selectivo al tratarse de una prueba eliminatoria.

Los opositores consideran que esta rectificación refuerza sus sospechas sobre el control de las pruebas físicas. Uno de los testimonios asegura que necesitan que le den voz "ante injusticias que están pasando en la oposición de Policía Local de Cartagena”, y pide que se investigue lo ocurrido y que se garantice la transparencia del proceso.

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La resolución del tribunal no pone fin a la vía administrativa y permite presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. Los aspirantes críticos reclaman ahora que se esclarezca si lo ocurrido responde únicamente a un error de cómputo ya corregido o si existen más incidencias en el desarrollo de las pruebas.