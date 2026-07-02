La escuela infantil del Parque de la Rosa abre sus puertas en septiembre en Cartagena

Este próximo curso escolar más de mil alumnos estrenarán la nueva Escuela Infantil Municipal Parque de la Rosa, una vez terminadas las obras del centro, que permitirá incorporar nuevas plazas gratuitas a la red municipal de Cartagena de educación de 0 a 3 años.

Con esta escuela, Cartagena alcanza las doce escuelas infantiles municipales y supera las 1.000 plazas gratuitas para menores de entre 4 meses y 3 años.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien visitó este jueves el centro escolar destacó que “las familias a día de hoy ya pueden conciliar gracias a estas 12 escuelas infantiles municipales y a las más de 1.000 plazas de 0 a 3 años que actualmente son gratuitas, permitiendo que los padres no tengan que elegir entre su trabajo o su formación por motivos económicos”.

La Escuela Infantil Parque de la Rosa ha supuesto una inversión próxima a 1.700.000 euros, financiados entre los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Ayuntamiento. En concreto, la inversión cuenta con 1,2 millones de euros de fondos europeos y casi 600.000 euros de la aportación municipal.

El edificio incorpora además placas fotovoltaicas para el ahorro energético y un sistema de climatización para ofrecer el mejor servicio.

La primera edil explicó que desde el principio de la legislatura el Gobierno municipal ha apostado por presentar diferentes proyectos dentro de su hoja de ruta y planificación a los fondos europeos, que habitualmente cuentan con un 60% de financiación europea y un 40% de aportación municipal para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, siendo la escuela infantil uno de los servicios más demandados.

El centro cuenta con seis aulas y un espacio moderno que incluye sala de usos múltiples, vestuarios, comedor y zonas exteriores con hasta tres patios, uno de ellos con sombraje.

Para este primer curso, que abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre, la escuela ha tenido una gran aceptación en la zona. A este respecto, la jefa de la unidad de escuelas infantiles, Isabel María Zamora García, puso en valor que “se atienden a niños con necesidades educativas especiales tanto en este centro como en las 11 escuelas restantes de la red; dado que estos alumnos computan por dos plazas, el cupo total actual se sitúa en los 81 alumnos matriculados”.

Por último, la red de recursos municipales de apoyo a las familias se complementa con otras medidas del Ayuntamiento de Cartagena, que trabaja para respaldar a los ciudadanos mediante una red completa que incluye ayudas por nacimiento, adopción y acogimiento, escuelas de verano, bonos de ludoteca, transporte gratuito hasta los 14 años y bonificaciones para familias numerosas.

La regidora municipal aprovechó la visita para adelantar que la construcción de la escuela infantil no es la única actuación que el Ayuntamiento está realizando o tiene prevista para el entorno del Parque de la Rosa, un plan global que se financiará con fondos europeos y locales.

Dentro del Plan Recrea, según informó Arroyo, “se ejecutará un proyecto de reforma y adecuación de todo el parque, que incluirá también mejoras en el espacio destinado al Parque Canino”, así como una reforma integral de todos los espacios deportivos, incluyendo de forma específica las pistas de tenis de mesa.

Noticias relacionadas

Además, la alcaldesa anunció que a través de los fondos de inversión de Hidrogea, “se resolverá un problema histórico de inundaciones y escorrentías que afectaba a los vecinos en los días de lluvia”.