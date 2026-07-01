Las piscinas de Tentegorra agotan sus entradas en el primer día de apertura

Las altas temperaturas, la llegada de las vacaciones y la inaguración de las piscinas del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra han sido los ingredientes perfectos para que se agoten sus entradas este 1 de julio en el primer día de funcionamiento. Los tiques solo se pueden comprar online a través de la página web: https://piscinascartagena.compralaentrada.com/

Se recomienda comprar la entrada con antelación desde casa. Debido a cuestiones de seguridad el aforo es limitado. Al ir sin la entrada comprada previamente se corre el riesgo de no poder acceder al no quedar entradas disponibles. No obstante, solo se pueden comprar online.

El Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto las piscinas al público este verano con precios populares después de que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) cediera estas instalaciones tras tenerlas un año cerradas.

La temporada de baño se extenderá desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, en horario de 11:00 a 20:00 horas. El acceso a la zona de baño recreativo será posible únicamente mediante la compra anticipada de entradas a través de la plataforma habilitada: https://piscinascartagena.compralaentrada.com/eventos/. El parque, por su parte, abrirá sus puertas a las 9 de la mañana.

Una de las principales novedades de esta reapertura es la significativa reducción de precios. Las nuevas tarifas, que buscan facilitar el acceso de las familias, serán de 1 euro para los niños de hasta 12 años inclusive y 2 euros para los adultos . Esta rebaja supone un importante ahorro respecto a los precios que se aplicaban cuando las instalaciones eran gestionadas por la Mancomunidad .

Baño accesible

El Ayuntamiento ha puesto un especial énfasis en mejorar la accesibilidad para todas las personas. Se han habilitado dos accesos diferenciados: un acceso general por la Carretera de Tentegorra y un acceso específico para personas con movilidad reducida por la Avenida del Portús.

Además, se ha instalado una grúa portátil en la piscina para facilitar el baño a quienes lo necesiten. "Las personas con movilidad reducida van a tener un acceso independiente adaptado, con una grúa portátil que hemos instalado en la piscina para que pueda facilitar el acceso", ha detallado el concejal.

Normativa y recomendaciones

Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de todos los usuarios, es importante recordar la normativa de uso:

Obligatorio el uso de traje de baño y chanclas en la zona acotada para el baño recreativo. No se permitirá el acceso con ropa o calzado de calle.

en la zona acotada para el baño recreativo. No se permitirá el acceso con ropa o calzado de calle. Prohibido comer y beber en el recinto de piscinas y zonas verdes.

en el recinto de piscinas y zonas verdes. Los menores de 14 años no podrán acceder al recinto si no van acompañados por un adulto responsable.

Instalaciones deportivas

Además de las piscinas, el parque cuenta con diversas instalaciones deportivas. Las pistas de fútbol sala y baloncesto serán de acceso libre. Por otro lado, las pistas de pádel y tenis requerirán de una reserva previa que se podrá realizar a través del enlace: https://deportescartagena.deporsite.net/reserva-espacios.