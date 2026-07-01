Playas
La calidad del agua del Mar de Cristal vuelve a ser apta para el baño
Desde el Ayuntamiento de Cartagena afirman que el de ayer se trata de un episodio puntual
La playa del Mar de Cristal vuelve a la normalidad este miércoles tras el izado de la bandera roja en el día de ayer por indicación de la Dirección General de Salud Pública, después de que uno de los análisis de control hubiera detectado parámetros de calidad del agua por encima de los niveles recomendados. Los nuevos análisis realizados en el día de hoy dan el visto bueno al baño con todas las garantías.
En concreto, ayer se detectó la presencia de escherichia coli en niveles algo superiores a los habituales. La razón no es conocida, pudiendo deberse a algún vertido accidental o incluso por acumulación de materia orgánica por poca renovación de agua.
Una vez obtenidos los nuevos análisis se trata de un episodio puntual, ya que las muestras anteriores y posteriores no han detectado niveles por encima del umbral.
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