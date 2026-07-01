La Azohía estrena un dispositivo fijo de la Unidad Acuática de Policía Local de Cartagena

Cartagena activa este miércoles 1 de julio el dispositivo especial de seguridad y salvamento para la temporada alta de playas, un operativo que incorpora como principal novedad una patrulla fija de la Unidad Acuática de la Policía Local en La Azohía, destinada a reforzar la vigilancia del litoral oeste y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia tanto en el mar como en tierra.

La presentación de los medios se ha realizado este martes en Playa Honda, donde se han dado a conocer los recursos humanos y materiales que estarán desplegados durante los meses de julio y agosto.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, explicó que el servicio de la Unidad Acuática prestará cobertura diaria, de lunes a domingo, en todo el litoral cartagenero, tanto en el Mar Menor como en el Mediterráneo.

"La principal novedad es la implantación de una patrulla fija en la zona oeste, en La Azohía, que dará soporte desde tierra a la actividad de las motos acuáticas para mejorar la respuesta ante cualquier actuación o incidencia", señaló.

La Unidad Acuática está integrada por 12 agentes, con dos subinspectores y un comisario al frente. Para desarrollar su trabajo dispone de cuatro motos acuáticas y cuatro quads, medios con los que realiza labores de vigilancia, control de la venta ambulante ilegal, inspección del cumplimiento de la ordenanza de playas, apoyo a los servicios de salvamento y atención de cualquier incidencia relacionada con la seguridad ciudadana.

Por su parte, el dispositivo de Protección Civil y salvamento moviliza diariamente entre 80 y 90 profesionales, entre socorristas, patrones de embarcaciones, enfermeros, jefes de playa, operadores del 112, auxiliares de Protección Civil y personal de coordinación.

El operativo cuenta cada día con 27 puestos de salvamento, cuatro motos acuáticas, dos embarcaciones de salvamento, cuatro quads, tres vehículos sanitarios con personal de enfermería, vehículos de intervención rápida y un jefe de operaciones.

Como refuerzo, dispone además de tres embarcaciones de salvamento, cuatro motos acuáticas y tres quads adicionales, además de un retén nocturno de cuatro personas para atender emergencias.

A este despliegue se suman las unidades específicas de La Manga y los GOESC, lo que eleva a entre 60 y 70 efectivos más los recursos municipales destinados diariamente a la vigilancia y atención de emergencias en el litoral.

Llorca destacó que el objetivo es ofrecer "un servicio integral para que vecinos y visitantes disfruten de nuestras playas con las máximas garantías de seguridad", en coordinación permanente con el dispositivo de salvamento.

Por su parte, el concejal de Litoral, Álvaro Valdés, apuntó que las 27 playas del litoral de Cartagena disponen ya de todos sus servicios al cien por cien, incluyendo los puntos de baño asistido y el resto de equipamientos destinados a mejorar la accesibilidad.

Noticias relacionadas

Valdés destacó además el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para ampliar la temporada de playas, ya que "somos el primer municipio en abrir todas sus playas y también seremos de los últimos en cerrarlas, ya que la campaña se prolongará hasta el 12 de octubre para seguir avanzando en la desestacionalización del litoral y permitir que vecinos y visitantes disfruten de la costa durante más tiempo".