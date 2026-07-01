Arroyo provoca el efecto dominó: MC pide el cese de tres coordinadores generales en Cartagena

El portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, volvió a poner este martes el grito en el cielo por la “deriva autoritaria” de la alcaldesa, Noelia Arroyo que "le quita medios a la oposición justo en el momento en el que se ha visto acorralada", tras aprobar el Pleno una comisión de investigación sobre su Área de Gobierno, que se encuentra bajo sospecha por la gestión de los fondos públicos destinados a Turismo.

“Lo que ha sacado adelante la señora Arroyo es quitarle medios a la oposición antes de convocar la comisión que debe investigarla. Entendemos que como represalia por querer investigar y por querer saber dónde han ido esos 1,2 millones de euros de promoción turística”, afirmó, añadiendo que “éste es el pago por los votos en la moción de censura contra su gestión”.

Giménez Gallo destacó que esta operación, tras la cual su grupo municipal deberá despedir a un trabajador, es un síntoma de la “extrema debilidad de la alcaldesa, que se ha dedicado durante mucho tiempo a vender una fortaleza de gobierno que en la práctica no ha existido".

Asimismo, el portavoz de MC recuerda que la justificación de Arroyo sobre la pérdida de ediles "se produjo hace más de un año y medio, y además hoy el grupo da cobertura a más vocales de las Juntas Municipales que al inicio del mandato".

Según el líder de MC, la prioridad de la alcaldesa ha dejado de ser Cartagena: “No se puede gobernar un municipio de la talla de Cartagena solo pensando en la oposición para entonces hacer o decir algo”.

En este sentido, Giménez Gallo reprochó que mientras el Gobierno destina sus esfuerzos a reorganizar asesores y aumentar la estructura política de Alcaldía, "continúa sin atender asuntos urgentes para Cartagena".

A ello se suma la ausencia absoluta de avances en la Comisión de Investigación que "en quince días debería estar constituida y todavía no sabemos absolutamente nada”.

Además, incidió en que tampoco han recibido el informe sobre los sueldos de los concejales de Área que no forman parte de la Junta de Gobierno y por tanto, "no pueden percibir los salarios que Noelia Arroyo les está pagando”.

El líder de MC apuntó que “si no tuvieran nada que ocultar serían los primeros interesados en que se investigara todo y en poner los expedientes encima de la mesa”.

Según las cuentas de MC el personal de confianza de la alcaldesa ronda ya las 25 personas entre Ayuntamiento y otros organismos dependientes, entre ellas el propio personal de confianza, coordinadores generales incluso la gerente de la ADLE.

“El camarote de los Hermanos Marx está mucho más ordenado que su gabinete”, ironizó Giménez Gallo, quien anunció que está estudiando las acciones legales y reglamentarias oportunas frente a esta decisión y que llevará al próximo Pleno una propuesta para amortizar los tres puestos de coordinadores generales designados por la alcaldesa, al considerar que duplican funciones y suponen un gasto innecesario a las arcas municipales.

En concreto se refiere al Coordinador general de gobierno, Carlos Martínez; la Coordinadora General del Museo Arqueológico y Espacios Expositivos, María Comas Gabarrón; y la Coordinador General de Contratación y Patrimonio, María Amoraga Chereguini.

“Los cartageneros no tienen que pagar que Arroyo haya entrado en esa deriva autoritaria, sea incapaz, y necesite asesores para asesorar a los asesores”, apuntó.

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal y del Grupo Popular, Ignacio Jáudenes, acusó a MC de “manipular la realidad” para alimentar una polémica sobre el personal de apoyo del Ayuntamiento y defiende que los ajustes realizados responden a la nueva composición de la Corporación tras la reducción del número de concejales de algunos grupos.

El portavoz popular señaló que “la culpa de que el grupo de MC haya encogido es de Jesús Giménez”, al recordar que su formación no solo perdió un concejal, María Dolores Ruiz, que ha denunciado a Giménez por falsedad en documento público.

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“El señor Giménez dice que le da igual perder un asesor, pero lo cierto es que quiere vengarse pidiendo el despido de tres coordinadores que refuerzan áreas de gobierno”, apuntó Jáudenes.