Así afecta a Cartagena la huelga de autobuses urbanos este 1 de julio

El autobús urbano de Cartagena afronta dos jornadas complicadas por una huelga que obligará a reorganizar los desplazamientos habituales en la ciudad. Vecinos y visitantes deberán estar pendientes de los servicios mínimos y posibles cambios en las frecuencias para evitar imprevistos en sus trayectos.

La huelga de transporte afectará al autobús urbano de Cartagena durante este miércoles y jueves. En principio funcionarán servicios mínimos, por lo que se reducirán las frecuencias de paso entre un 60% y 40%, según han informado desde el Consistorio.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos USO-Unión Sindical Obrera, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de U.G.T. de la Región de Murcia y la Federación de Servicios a la ciudadanía de la Región de Murcia de CCOO.

La convocatoria de huelga alcanza en el ámbito dl transporte de viajeros municipal a los trabajadores del servicio regular de transporte de viajeros urbano de la empresa Transportes Urbanos de Cartagena SA.

Analizada la demanda por los ciudadanos de Cartagena y visitantes, se consideran servicios mínimos en Cartagena, para el uso general, el 60% en horas punta y el 40% en el resto de horas, considerando horas punta de 6.30 a 9.00, de 13.00 a 15.00 y de 19.00 a 21.00 horas, desde las 0.00 horas del día 1 de julio hasta las 24.00 horas del día 2 de julio de 2026.