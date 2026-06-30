Veolia suspende el corte de agua en Villas Caravaning que afectaba a más de cien familias

Veolia ha comunicado la suspensión del corte de agua previsto en Villas Caravaning, después de que la mediación del Ayuntamiento de Cartagena con los propietarios y las asociaciones vecinales haya permitido desbloquear la situación generada por el impago acumulado del suministro que alcanza la cifra de 700.000 euros.

La decisión evita la interrupción del servicio anunciada para el 1 de julio, que afectaba a más de cien familias, y abre una vía de solución basada en dos medidas: la instalación de contadores individuales en las parcelas y un acuerdo inicial para establecer un plan de pagos de la deuda pendiente, según han informado desde el Consistorio.

El objetivo es regularizar el abastecimiento, separar los consumos de cada usuario y evitar que el impago comunitario vuelva a poner en riesgo el suministro al conjunto de residentes.

El Ayuntamiento ha señalado que había advertido de la excepcionalidad de la situación por el elevado número de personas afectadas y por el impacto sanitario y social que supondría un corte prolongado del suministro de agua, con posibles consecuencias para la higiene, el saneamiento y la preparación de alimentos.

Por ello, el servicio municipal de Infraestructuras ha requerido a la empresa concesionaria la ejecución de las obras necesarias para garantizar el suministro individual de agua a los propietarios y residentes de las parcelas afectadas.

La situación de Villas Caravaning arrastra una complejidad administrativa desde la suspensión de la actividad del camping por razones de seguridad, acordada tras inspecciones técnicas municipales.

Con la suspensión del corte, Veolia, el Ayuntamiento, los propietarios y las asociaciones vecinales disponen ahora de un margen para concretar la ejecución de los contadores individuales y cerrar el calendario de pagos que permita normalizar la situación del suministro en Villas Caravaning.

La pasada semana la Comunidad de Propietarios de Villas Caravaning Costa Cálida informó a los copropietarios de que Veolia, antes llamada Hidrogea, advirtió de la posible suspensión del suministro de agua por una deuda acumulada que asciende a 732.166,40 euros.

La empresa concesionaria habría planteado como última propuesta de acuerdo el abono inicial de 200.000 euros y el pago posterior de 130.000 euros mensuales hasta regularizar por completo la deuda. Sin embargo, la comunidad asegura que no puede asumir esas condiciones, ya que su tesorería disponible se sitúa actualmente en apenas 16.846 euros.