El S-82 'Narciso Monturiol' vuelve a tomar contacto con el mar en Cartagena

Tras haber efectuado el Submarino S82 Narciso Monturiol el pasado 25 de junio su primera salida a la mar en pruebas, este martes 30 de junio ha vuelto a salir a la mar en aguas de Cartagena, para seguir poniendo a punto todos los equipos y sensores de a bordo, esperando poder realizar la primera inmersión, la conocida como "estática", próximamente.

Para ello, se ha pintado en su vela una escala graduada bien visible, la cual serrá eliminada cuando se hayan efectuados los correspondientes cálculos de trimado.