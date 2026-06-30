Las piscinas de Tentegorra abren este miércoles en Cartagena

Las piscinas del Parque Rafael de la Cerda, conocido popularmente como Los Canales de Tentegorra, abrirán sus puertas al público mañana miércoles 1 de julio bajo la gestión directa del Ayuntamiento de Cartagena, que ha asumido la responsabilidad de estas instalaciones tras la cesión formalizada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

El concejal de Deportes, José Martínez Hernández, ha supervisado esta mañana los últimos preparativos y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los futuros usuarios: "Estamos aquí en la piscina de Tentegorra, ultimando los detalles para que mañana pueda haber una apertura en plenas condiciones, con distintos servicios del Ayuntamiento implicados en todas las labores", ha declarado.

La temporada de baño se extenderá desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, en horario de 11:00 a 20:00 horas. El acceso a la zona de baño recreativo será posible únicamente mediante la compra anticipada de entradas a través de la plataforma habilitada. El parque, por su parte, abrirá sus puertas a las 9 de la mañana.

Las tarifas serán de 1 euro para los niños de hasta 12 años inclusive y 2 euros para los adultos.

El Ayuntamiento ha puesto un especial énfasis en mejorar la accesibilidad para todas las personas. Se han habilitado dos accesos diferenciados: un acceso general por la Carretera de Tentegorra y un acceso específico para personas con movilidad reducida por la Avenida del Portús.

Además, se ha instalado una grúa portátil en la piscina para facilitar el baño a quienes lo necesiten. "Las personas con movilidad reducida van a tener un acceso independiente adaptado, con una grúa portátil que hemos instalado en la piscina para que pueda facilitar el acceso", ha detallado el concejal.

Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de todos los usuarios, es importante recordar la normativa de uso:

Obligatorio el uso de traje de baño y chanclas en la zona acotada para el baño recreativo. No se permitirá el acceso con ropa o calzado de calle.

en la zona acotada para el baño recreativo. No se permitirá el acceso con ropa o calzado de calle. Prohibido comer y beber en el recinto de piscinas y zonas verdes.

en el recinto de piscinas y zonas verdes. Los menores de 14 años no podrán acceder al recinto si no van acompañados por un adulto responsable.

Además de las piscinas, el parque cuenta con diversas instalaciones deportivas. Las pistas de fútbol sala y baloncesto serán de acceso libre. Por otro lado, las pistas de pádel y tenis requerirán de una reserva previa que se podrá realizar a través de la web.

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El concejal de Deportes ha querido destacar que, para garantizar una experiencia de calidad, se ha establecido un aforo limitado. "Tenemos un aforo limitado para que todas las personas que vengan puedan disfrutar en plenas condiciones, tanto del barco pirata como de los toboganes, de todas las instalaciones deportivas a pleno rendimiento y en condiciones de seguridad", ha asegurado José Martínez Hernández.