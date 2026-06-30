Piden paralizar las obras del Sendero Azul de Cabo de Palos hasta que haya participación vecinal

La Asociación Procabo reclama que se reconduzca el proyecto del Sendero Azul de Cabo de Palos mediante un proceso “transparente y participativo”, tras la movilización ciudadana generada en las últimas semanas en torno a esta actuación que ha desatado una oleada de críticas.

El colectivo mantuvo este domingo una reunión con socios y simpatizantes para abordar las dudas surgidas en la localidad y fijar una posición común ante un proyecto que, según advierten, afectará a uno de los espacios más emblemáticos del litoral.

Procabo considera que la polémica abierta por el Sendero Azul evidencia una preocupación social real que, a su juicio, no puede ser ignorada. La asociación recuerda que en pocos días una iniciativa ciudadana ha reunido cerca de 2.000 apoyos, lo que interpreta como una señal clara de que una parte importante de los vecinos no se siente suficientemente informada ni ha tenido ocasión de participar en una actuación con impacto directo sobre el paisaje, el patrimonio natural y el espacio público de Cabo de Palos.

El colectivo sostiene que el problema ya no se limita únicamente al contenido del proyecto, sino también al procedimiento seguido para impulsarlo, contratarlo y comunicarlo públicamente.

En este sentido, defiende que cualquier intervención en un entorno tan sensible debe desarrollarse con acceso claro a la información, transparencia administrativa y participación vecinal desde el inicio de la tramitación.

Aprovechando el parón de las obras anunciado para los meses de verano, Procabo plantea suspender el inicio de nuevas fases hasta que se abra un proceso de información pública suficiente.

La asociación reclama además una presentación pública del proyecto completo, desde la Rada Salinera hasta el Faro, en la que se expliquen sus objetivos, alcance, materiales previstos, criterios ambientales y fases de ejecución.

Entre sus peticiones figura también que se detalle públicamente el procedimiento seguido para elaborar la propuesta y adjudicar su contratación. Procabo pide, asimismo, abrir un proceso de participación que permita recoger observaciones y propuestas de vecinos, asociaciones y colectivos sociales antes de continuar con las actuaciones.

La asociación enmarca esta reclamación en una reflexión más amplia sobre el futuro de Cabo de Palos, ya que, a su juicio, el conflicto surgido con el Sendero Azul demuestra la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza para las decisiones que afectan al territorio, de forma que los proyectos no se perciban como iniciativas impulsadas por determinados sectores económicos o intereses particulares, sino como actuaciones construidas desde el interés general.

Procabo insiste en que su objetivo no es generar confrontación, sino contribuir a que las actuaciones públicas en Cabo de Palos prioricen la conservación del medio natural, cuenten con el mayor consenso posible y respondan al interés colectivo de vecinos y visitantes.

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El colectivo defiende que el debate abierto por el Sendero Azul puede convertirse en una oportunidad para mejorar la forma en que se planifica el futuro de la localidad y para preservar su litoral de cara a las próximas generaciones.