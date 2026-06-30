MC exige un parque de bomberos para la zona oeste de Cartagena

Garantizar la seguridad y la protección medioambiental de la zona oeste del municipio. Es el objetivo que persigue la moción que defenderá el portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, en el próximo Pleno municipal.

La formación insta al Gobierno local a realizar un estudio técnico de viabilidad para la implantación de un nuevo parque de bomberos en el oeste, históricamente castigado por la dispersión geográfica y la vulnerabilidad ante los incendios.

Giménez Gallo recuerda que la zona oeste alberga enclaves de un valor ecológico incalculable como Isla Plana, La Azohía, Campillo de Adentro, Tallante y Perín, con especial atención al entorno natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

Sin embargo, la distancia actual de los servicios de extinción compromete gravemente la rapidez de las intervenciones, afectando de forma directa a la seguridad de la población.

"Es evidente que los servicios de emergencia realizan una labor eficaz, pero los tiempos de respuesta actuales no son buenos", explica el portavoz de MC.

"Hay que incidir en la seguridad de núcleos de población muy importantes como La Vaguada, Canteras o La Loma, donde los bomberos se ven obligados a cruzar toda la ciudad para llegar", denuncia el líder de MC. "A esto se suma que en toda esta zona hay una gran masa forestal y los accesos a la autovía son bastante deficientes, lo que incrementa el peligro de forma exponencial en caso de fuego", añade.

Para acelerar la solución, MC propone que el estudio técnico no se limite a terrenos del Ayuntamiento, sino que busque activamente el sitio idóneo, ya sea de titularidad municipal o no, que esté cerca de la autovía y disponga de una comunicación estratégica para garantizar una temprana respuesta.

Aprovechando este plan de choque en seguridad, Giménez Gallo ha querido visibilizar otra de las grandes deficiencias del municipio: La Manga y toda la zona del Mar Menor.

"No podemos olvidar la alarmante situación de La Manga, que necesita urgentemente un parque de bomberos y de seguridad propio", advierte el portavoz.

"Hablamos de una zona que durante muchos meses al año supera las 300.000 personas residiendo allí. Aunque el acceso exterior pueda parecer cómodo, la realidad es que solo hay seis bomberos del consorcio para cubrir toda esa extensión", continúa, indicando: "Si ocurre una emergencia en el interior de La Manga, tardan entre 25 y 30 minutos en llegar y eso es un tiempo de respuesta totalmente deficiente e inasumible".

Para MC Cartagena, los incendios en las Cuestas del Cedacero el pasado verano, también otro incendio en Cabo Tiñoso el pasado mes de febrero que obligó a evacuar a vecinos de Campillo de Adentro y el reciente incendio en el protegido Palmeral de San Ginés son una seria advertencia que no se puede ignorar.

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"No estamos hablando únicamente de una inversión en seguridad, sino de una apuesta firme por la conservación de nuestro patrimonio natural y por la igualdad en los servicios públicos", explica Giménez Gallo. "Proteger Cartagena es también garantizar que cualquier vecino, viva donde viva, reciba auxilio a tiempo", concluye.