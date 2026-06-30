El Gobierno de Cartagena adjudica 1.720 contratos a dedo por 7,5 millones de euros en lo que va de año

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cartagena denuncia que en los seis primeros meses del año se han tramitado 1.720 contratos menores por un importe superior a 7,5 millones de euros, "poniendo de manifiesto la ausencia de una gestión responsable de las arcas municipales por parte del Gobierno del Partido Popular".

"Hay que recordar que los contratos menores se adjudican a dedo, es decir, sin concurrencia competitiva y, por tanto, en detrimento de una planificación adecuada y de los principios de publicidad, concurrencia, libre competencia y transparencia. Si la gestión económica fuera adecuada, el número de contratos menores sería mucho más reducido, pero hay quien utiliza esta fórmula para crear una red clientelar", cuestiona el concejal socialista Pedro Contreras.

Al cuantioso número de contratos menores, "se suma un nuevo incremento de la partida destinada a la iluminación de Navidad, que alcanzará ya casi los 900.000 euros, mientras continúan sin resolverse los graves problemas económicos que afectan a las cuentas municipales".

"Lo normal es que cuando hay problemas económicos, se reduzcan gastos, que es lo que hacen las familias, pero la señora Arroyo parece no entenderlo. El Ayuntamiento no tiene dinero, pero ella aumenta el gasto en luces de Navidad, mientras las calles siguen sucias y los autobuses urbanos peor que nunca, por poner algunos ejemplos", expone Contreras.

El edil socialista insiste en que el Gobierno municipal del Partido Popular sigue acumulando reconocimientos extrajudiciales de crédito y facturas con reparos formulados por la Intervención General Municipal, incidencias que reflejan las deficiencias en la gestión presupuestaria y el incumplimiento reiterado de las advertencias del órgano económicos de control interno.

"Arroyo tiene sumido al municipio en una situación económica crítica, con déficit y remanente negativo de tesorería, soportando un agujero económico que supera ya los 120 millones de euros, resultado de la suma de la deuda derivada de convenios de pago aplazados, la deuda bancaria, las obligaciones pendientes con proveedores, el déficit acumulado y el remanente negativo de tesorería", argumenta el edil.

"El Partido Popular gasta más de lo que ingresa, aunque no sabemos en qué, porque a pesar de que han subido los impuestos a los ciudadanos, los servicios son peores. Están incrementado gastos que no son prioritarios, mientras siguen sin ofrecer un plan serio de saneamiento económico ni un proyecto para mejorar los servicios públicos", afirma el concejal.

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Desde el PSOE consideran imprescindible recuperar el rigor en la gestión, establecer prioridades y poner fin a una política económica que "continúa hipotecando el futuro de Cartagena e incrementando la presión fiscal sobre los cartageneros subiendo los impuestos de forma constante", concluye Contreras.