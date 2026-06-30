La estación de Cartagena, una joya modernista de 1907 que vuelve a lucir como nueva tras una reforma millonaria

Adif ha concluido las obras de rehabilitación integral de la estación de ferrocarril de Cartagena, una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 5,14 millones de euros y que ha permitido modernizar el edificio de viajeros, renovar sus instalaciones y mejorar la accesibilidad, manteniendo al mismo tiempo sus elementos históricos.

Los trabajos han tenido como objetivo poner en valor el patrimonio arquitectónico ferroviario de la ciudad y mejorar las condiciones de confort y seguridad para los usuarios. La intervención se enmarca en la estrategia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dotar a las estaciones de instalaciones más modernas, accesibles, cómodas y sostenibles.

La actuación ha incluido la reorganización de los espacios interiores, la renovación de sistemas técnicos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de nuevos recorridos más claros y funcionales para facilitar los movimientos de los viajeros dentro de la estación.

Además, todas las obras ejecutadas son compatibles con las actuaciones futuras vinculadas a la llegada de la alta velocidad a Cartagena, según Adif, y han mantenido como premisa la conservación del valor histórico del conjunto ferroviario.

Nuevo vestíbulo, señalética y accesibilidad

Entre los últimos trabajos realizados figuran la finalización de las nuevas instalaciones eléctricas, los sistemas de telecomunicaciones e información al viajero, el nuevo vestíbulo, los cortavientos de acceso, un nuevo local comercial y los elementos de señalética y accesibilidad.

También se ha integrado parte del mobiliario histórico de la estación dentro del nuevo diseño, con el objetivo de combinar la modernización funcional del edificio con la preservación de su identidad arquitectónica.

Reordenación del edificio de viajeros

En el interior de la estación se ha mejorado la distribución de las zonas de uso público y se ha reordenado el vestíbulo principal, donde se concentran los servicios ferroviarios de atención al cliente, las áreas comerciales y las zonas de espera.

Junto a los espacios destinados a los viajeros, también se han remodelado dependencias internas como vestuarios, sala de descanso, zona para personal de seguridad y almacenes.

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la restauración integral de las fachadas, construidas en estilo ecléctico con predominio de elementos modernistas. El proyecto ha incluido además la reparación de elementos deteriorados y la restauración de vidrieras, azulejería y mampostería originales.

Nuevo aparcamiento exprés

En la explanada exterior se ha habilitado un aparcamiento exprés, con plazas reservadas para personas con movilidad reducida y espacio para vehículos de alquiler, con el fin de mejorar la funcionalidad de la estación. El aparcamiento situado bajo la plaza de la estación continuará prestando servicio con normalidad.

La sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del patrimonio histórico han sido los ejes principales de la intervención, que ha buscado conservar los elementos más característicos del edificio y mejorar al mismo tiempo la experiencia de los viajeros.

Una estación modernista de principios del siglo XX

La estación de Cartagena fue construida a comienzos del siglo XX por el arquitecto Víctor Beltrí, según proyecto del ingeniero R. Peironcely, subdirector de la compañía ferroviaria MZA. El edificio, de base modernista, incorpora una destacada decoración en azulejos, carpintería e iluminación.

La obra concluyó el 15 de julio de 1907 con un edificio concebido como terminal ferroviaria, al final de la línea. Cuenta con planta baja y un piso, y está diseñado sobre una planta en forma de U, compuesta por un bloque central y dos laterales.

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La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, centrado en infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.