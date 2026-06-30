Cien años de la historia del cabo Amate: el cartagenero que sobrevivió cuando todos lo creían muerto

Este martes 30 de junio se cumple el centenario del regreso del cabo Melchor Amate Hernández a Cartagena, vitoreado desde ese día como el 'Héroe de Chentafa'. Por dicho motivo, un grupo de cartageneros, encabezados por su nieto Melchor Miguel Amate Conesa, han colocado una corona de flores en el monumento situado en la plaza que lleva su nombre.

Según informa el nieto del cabo Amate, el miércoles 30 de junio de 1926, esto es, hace justamente cien años, mi abuelo regresó a Cartagena en el tren correo junto a su madre Concepción Hernández Peñalver, que se había trasladado a Melilla para comprobar que su hijo estaba vivo. El Ayuntamiento había organizado el recibimiento. Por ello, cientos de cartageneros, encabezados por el alcalde Alfonso Torres, le estaban esperando en la estación con una banda de música».

El cabo Amate junto a su madre y el alcalde Alfonso Torres / L.O.

La comitiva tomó dirección a la iglesia de la Caridad, pues así lo pidió Melchor, pasaron las puertas de San José, se bajó la calle San Diego y torció en la Serreta. En la iglesia el cabo Amate, visiblemente emocionado, rezó junto a todo el mundo un ‘Tedeum’ en acción de gracias. De ahí siguieron por la calle Arco de la Caridad, Honda y Mayor, llegando al Ayuntamiento donde, después de las palabras del alcalde dándole la bienvenida, el joven Melchor no pudo hablar de la emoción tomando la palabra el comandante de Infantería Oscar Nevado. Posteriormente la comitiva llegó al Gobierno Militar donde el general Castell leyó los hechos que ocurrieron entre los días 14 y 18 de agosto de 1924 en Chentafa, posición donde estaba la sección del cabo Amate.

Esa noche en la calle Yeseros, lugar de residencia de la familia del héroe, se hizo una verbena y, días más tarde, las unidades de Infantería de Cartagena y el Ayuntamiento organizaron festejos recordando su regreso.

El nieto del 'Héroe de Chentafa' ha recordado que la acción está recogida en una entrevista que le hicieron a su abuelo en el Hospital Militar de Melilla, donde se recuperaba de las lesiones del cautiverio. "Fue publicada en el periódico Cartagena Nueva el 29 de junio de 1926. Asimismo, su regreso a Cartagena fue recogido tanto en la prensa local como en la nacional".

El cabo Amate junto chicas en una de las berbenas que se hicieron en su honor / L.O.

Dicha entrevista la realizó el 25 de junio de 1926 en Melilla el soldado de la Comandancia de Sanidad Antonio Murillo Fernández. Este relata que "nunca escribí en un periódico, y al hacerlo por vez primera, solo me lleva el fin de querer poner de manifiesto una vez más la hazaña de un héroe y excautivo que supo poner tanto y tan alto el pabellón nacional y el de su Patria chica, Cartagena. Este es Melchor Amate".

El soldado Murillo se enteró por los periódicos de las célebres negociaciones de Uxda y de que los prisioneros se encontraban en Tazza. "Entonces supe que entre ellos estaba este simpático chico que para casi todos ya se encontraba muerto. No pude por menos de exhalar un grito de júbilo, por lo que representaba para nuestra Patria grande y chica la vuelta de un héroe. Sí, el héroe de Chentafa, donde supo sucumbir tan gloriosamente toda su guarnición».

"Al abrazarme con él por vez primera, después de su larguísimo cautiverio, no pudo por menos que echarse a mis brazos con la alegría - más bien propia de un niño - exclamando ¡Libre; por fin libre!, mientras continuaba su frenético abrazo. Procuro tranquilizarle, cosa no difícil por su carácter y, con la sonrisa en los labios, me decía: ¡Qué noche tan inolvidable para mí, cuando me llevaron prisionero!».

El cabo amate con los oficiales del Ejército en Melilla / L.O.

«La hazaña del cabo Amate es imborrable para nuestro glorioso Ejército y, sobre todo, para el Regimiento Vizcaya al que pertenece y en el que perdurará toda la vida el nombre de este bravo soldado», finalizó su crónica periodística el soldado Murillo.

El 12 de junio de 2024 se inauguró el monumento y la plaza al cabo de Infantería Melchor Amate Hernández. Está situada entre el estadio Cartagonova y el centro de salud del Barrio de la Concepción.

Noticias relacionadas

"Por su heroica hazaña mi abuelo, el cabo Amate, entró en la historia siendo distinguido con la Cruz Laureada de San Fernando a título individual: la máxima condecoración que se entrega en España por acciones en combate», ha recordado el nieto del 'Héroe de Chentafa'.