Litoral
El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad
La medida es preventiva y este martes se han tomado nuevas muestras del agua
El Ayuntamiento de Cartagena ha izado la bandera roja y ha señalizado la playa de Mar de Cristal por indicación de la Dirección General de Salud Pública, después de que uno de los análisis de control haya detectado parámetros de calidad del agua por encima de los niveles recomendados.
La medida es preventiva. Esta misma mañana se han tomado nuevas muestras para hacer seguimiento de este episodio. La recomendación se levantará en cuanto el agua recupere las condiciones de calidad adecuadas para el baño.
En concreto se ha detectado la presencia de escherichia coli en niveles algo superiores a los habituales. La razón no es conocida, pudiendo deberse a algún vertido accidental o incluso por acumulación de materia orgánica por poca renovación de agua.
El cultivo de la muestra tomada este martes servirá para confirmar si se trata de un episodio puntual ya que las muestras anteriores no han detectado niveles por encima del umbral.
- El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
- El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
- Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo
- Isla Plana y La Azohía celebran una ruta de la tapa: fecha, precios y restaurantes que participan
- La noche de San Juan en Cartagena se salda con cuatro vehículos en llamas, diez contenedores quemados, nueve focos de incendio en matorral y 30 sanciones
- Policía Local crea la Unidad de Proximidad para tratar con los vecinos
- Desbloqueado el proyecto de desmantelamiento del muelle del Carbón en Cartagena
- El Anfiteatro romano de Cartagena avanza hacia la musealización