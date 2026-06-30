Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga transporte urbanoLista de morososVacaciones murcianosConsultorios cerradosPAU extraordinariaPrimo de Rivera CatedralLlenar depósito hoy
instagramlinkedin

Litoral

El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad

La medida es preventiva y este martes se han tomado nuevas muestras del agua

La playa de Mar de Cristal con la bandera roja izada

La playa de Mar de Cristal con la bandera roja izada / A.C

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena ha izado la bandera roja y ha señalizado la playa de Mar de Cristal por indicación de la Dirección General de Salud Pública, después de que uno de los análisis de control haya detectado parámetros de calidad del agua por encima de los niveles recomendados.

La medida es preventiva. Esta misma mañana se han tomado nuevas muestras para hacer seguimiento de este episodio. La recomendación se levantará en cuanto el agua recupere las condiciones de calidad adecuadas para el baño.

En concreto se ha detectado la presencia de escherichia coli en niveles algo superiores a los habituales. La razón no es conocida, pudiendo deberse a algún vertido accidental o incluso por acumulación de materia orgánica por poca renovación de agua.

Noticias relacionadas

El cultivo de la muestra tomada este martes servirá para confirmar si se trata de un episodio puntual ya que las muestras anteriores no han detectado niveles por encima del umbral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
  2. El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
  3. Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo
  4. Isla Plana y La Azohía celebran una ruta de la tapa: fecha, precios y restaurantes que participan
  5. La noche de San Juan en Cartagena se salda con cuatro vehículos en llamas, diez contenedores quemados, nueve focos de incendio en matorral y 30 sanciones
  6. Policía Local crea la Unidad de Proximidad para tratar con los vecinos
  7. Desbloqueado el proyecto de desmantelamiento del muelle del Carbón en Cartagena
  8. El Anfiteatro romano de Cartagena avanza hacia la musealización

El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad

El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad

Las piscinas de Tentegorra abren este miércoles en Cartagena

Las piscinas de Tentegorra abren este miércoles en Cartagena

La estación de Cartagena, una joya modernista de 1907 que vuelve a lucir como nueva tras una reforma millonaria

La estación de Cartagena, una joya modernista de 1907 que vuelve a lucir como nueva tras una reforma millonaria

El Gobierno de Cartagena adjudica 1.720 contratos a dedo por 7,5 millones de euros en lo que va de año

El Gobierno de Cartagena adjudica 1.720 contratos a dedo por 7,5 millones de euros en lo que va de año

MC exige un parque de bomberos para la zona oeste de Cartagena

MC exige un parque de bomberos para la zona oeste de Cartagena

Piden paralizar las obras del Sendero Azul de Cabo de Palos hasta que haya participación vecinal

Piden paralizar las obras del Sendero Azul de Cabo de Palos hasta que haya participación vecinal

El PSOE elige en julio sus candidaturas a la Alcaldía de Murcia, Cartagena y Lorca

El PSOE elige en julio sus candidaturas a la Alcaldía de Murcia, Cartagena y Lorca

Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo

Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo
Tracking Pixel Contents