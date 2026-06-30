El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad

El Ayuntamiento de Cartagena ha izado la bandera roja y ha señalizado la playa de Mar de Cristal por indicación de la Dirección General de Salud Pública, después de que uno de los análisis de control haya detectado parámetros de calidad del agua por encima de los niveles recomendados.

La medida es preventiva. Esta misma mañana se han tomado nuevas muestras para hacer seguimiento de este episodio. La recomendación se levantará en cuanto el agua recupere las condiciones de calidad adecuadas para el baño.

En concreto se ha detectado la presencia de escherichia coli en niveles algo superiores a los habituales. La razón no es conocida, pudiendo deberse a algún vertido accidental o incluso por acumulación de materia orgánica por poca renovación de agua.

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El cultivo de la muestra tomada este martes servirá para confirmar si se trata de un episodio puntual ya que las muestras anteriores no han detectado niveles por encima del umbral.