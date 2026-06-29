Policía Local crea la Unidad de Proximidad para tratar con los vecinos

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción del portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, instando al gobierno local a que se retome y potencie la figura del ‘policía de barrio’, impulsando un modelo de proximidad basado en la presencia activa y el contacto directo con los vecinos.

En este mismo contexto, el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, anunció que se está estudiando la recuperación del Policía de Proximidad. «Los vecinos nos piden una Policía Local más cercana, más reconocible y con mayor presencia en la vida diaria de los barrios. La seguridad no consiste solo en acudir rápido cuando ya se ha producido una incidencia; también consiste en escuchar, conocer los problemas cotidianos, anticiparnos a los conflictos y actuar antes de que una situación de convivencia acabe convertida en un problema de seguridad», expone Llorca a esta redacción.

Esta unidad forma parte de la evolución hacia una Policía Local más preparada, más presente y más útil para los vecinos. La Unidad de proximidad aportará una forma de trabajo «más preventiva, más cercana y más conectada con la realidad de cada barrio que el modelo policial tradicional», enumera el concejal.

Las patrullas ordinarias atienden incidencias, emergencias y requerimientos inmediatos, si bien la Unidad de Proximidad tendrá como prioridad detectar los problemas antes, mediar cuando sea posible y hacer seguimiento de las situaciones que afectan a la convivencia.

«La diferencia está entre responder a un problema y resolverlo. Responder es acudir cuando la incidencia ya se ha producido. Resolver exige conocer el origen, hablar con los vecinos, implicar a los servicios municipales que puedan ayudar y buscar soluciones más estables. Ese es el valor de la proximidad: no sustituye al modelo tradicional, lo completa y lo refuerza», explica el concejal.

Respecto a las carencias de modelo de policía de barrio, para Llorca es una idea válida, pero en la práctica los agentes habían quedado absorbidos por otras tareas, especialmente por las notificaciones, ya que la Policía Local tiene la obligación de entregarlas, lo que ocupa horas de trabajo y reduce la presencia efectiva de los agentes en la calle.

«Con la nueva Unidad de Proximidad queremos recuperar esa función esencial: que haya policías de referencia en los barrios, que conozcan a los vecinos, que hablen con asociaciones y comerciantes, que detecten conflictos y que puedan hacer seguimiento. Para eso hace falta separar mejor las tareas, ordenar los recursos y evitar que la proximidad quede absorbida por cargas administrativas», concreta Llorca.

El primer objetivo de la nueva Unidad será reforzar la seguridad desde la cercanía, «queremos que los vecinos conozcan a sus policías de referencia, que sepan a quién pueden dirigirse y que la Policía Local tenga información directa de lo que ocurre en cada barrio».

«También queremos mejorar la convivencia. Muchos problemas que llegan a convertirse en incidencias policiales empiezan antes como conflictos vecinales, molestias reiteradas, usos inadecuados del espacio público, situaciones de vulnerabilidad o falta de coordinación entre servicios», continúa.

La Unidad de Proximidad trabajará precisamente en ese terreno: escuchará, mediará, hará seguimiento y trasladará la información necesaria a las áreas municipales competentes. Otra de las metas es aumentar la percepción de seguridad con una presencia policial visible, estable y continuada,. «No hablamos solo de patrullar, sino de estar en contacto con asociaciones vecinales, comerciantes, centros educativos, centros de salud y colectivos sociales. Esa presencia permite detectar problemas de forma temprana y prevenir conductas incívicas o situaciones que puedan alterar la convivencia», comenta el concejal.

La previsión inicial es que la unidad cuente con entre 10 y 14 agentes, una dotación pensada para arrancar con garantías, asignar policías de referencia a distintas zonas y mantener una presencia visible y continuada sin debilitar el resto de servicios.

«Estamos estudiando la organización interna y la incidencia que tendrá esta unidad sobre el resto de servicios, porque queremos que nazca bien dimensionada y sin restar capacidad operativa a la Policía Local. La previsión es que pueda entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027», anuncia Llorca.

La Unidad de Proximidad tendrá una función distinta a las patrullas de distrito, pero complementaria. Su misión será estar de forma estable en los barrios, conocer a los vecinos, detectar problemas recurrentes, mediar, hacer seguimiento y trasladar información útil para orientar la acción policial y municipal. Las patrullas de distrito garantizan la respuesta; la Unidad de Proximidad refuerza la prevención.

Los agentes de esta Unidad recibirán formación específica en mediación, resolución de conflictos, atención a colectivos vulnerables, gestión emocional, violencia juvenil, prevención y participación ciudadana.

Su trabajo incluirá contacto con vecinos y comerciantes, visitas a colegios y centros de salud, seguimiento de conflictos, mediaciones, elaboración de informes, inspecciones dentro de sus competencias y coordinación con áreas municipales y otras administraciones.

«La seguridad es una responsabilidad compartida, y esta unidad ayudará a que la respuesta sea más rápida, más humana y más eficaz», concluye Llorca.