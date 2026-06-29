Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo

El Ayuntamiento de Cartagena repartirá este verano más de 10.000 gafas homologadas para que vecinos y visitantes puedan observar con seguridad el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

Las gafas podrán recogerse a partir del 1 de julio en las oficinas de turismo de Cartagena, La Manga e Isla Plana, así como en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y en el Centro de Astronomía de Canteras.

La concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, ha explicado que el Consistorio instalará durante el verano varios puntos informativos en las calles, en colaboración con el Colegio de Ópticos-Optometristas, para concienciar sobre la importancia de observar este fenómeno sin poner en riesgo la vista. En esos puntos también se distribuirán las gafas adquiridas por el Ayuntamiento, homologadas por la Unión Europea.

Sánchez del Álamo ha destacado que el eclipse supone una oportunidad para proyectar la imagen de Cartagena como destino turístico ligado a la ciencia, la naturaleza y el conocimiento. Además, ha recordado que las gafas, si se conservan correctamente, podrán reutilizarse en los eclipses previstos para 2027 y 2028.

Presentación de la campaña para observar el eclipse de sol en Cartagena / L.O.

Dónde ver el eclipse en Cartagena

La presentación de la campaña tuvo lugar este lunes en el Palacio Consistorial, donde también se dieron a conocer algunos de los mejores puntos del municipio para seguir el eclipse.

La Azohía, Isla Plana y el Castillo de la Concepción figuran entre los enclaves recomendados por la presidenta del Centro Astronómico de Cartagena, Cristina Díaz. La experta aconseja elegir zonas despejadas orientadas al oeste para disfrutar de una mejor visibilidad.

Según la previsión trasladada en la presentación, el fenómeno podrá observarse en su plenitud entre las 19.48 y las 20.36 horas.

Recomendaciones para proteger la vista

La Policía Local y el Colegio de Ópticos-Optometristas han insistido en la necesidad de extremar las precauciones, ya que los rayos ultravioleta e infrarrojos del sol pueden dañar la córnea y el tejido ocular aunque no se sienta dolor en el momento.

Las autoridades recomiendan utilizar siempre gafas homologadas por la Unión Europea y desconfiar de productos adquiridos a proveedores desconocidos de Internet. También aconsejan evitar la observación continuada y mirar el eclipse durante periodos cortos, de unos tres minutos como máximo.

En ningún caso deben utilizarse gafas de sol convencionales, radiografías ni otros métodos caseros. Tampoco debe mirarse directamente al sol sin protección. Al tratarse de un eclipse parcial visible desde Cartagena, las gafas deberán mantenerse puestas en todo momento.

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Los expertos recuerdan igualmente que no se debe observar el sol con telescopios convencionales si no cuentan con filtros específicos, ya que la concentración de los rayos puede provocar daños graves en los ojos.