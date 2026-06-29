Arroyo obliga a despedir dos asesores de Vox y uno de MC en Cartagena

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves fuera del orden del día, lo que impidió darle publicidad previamente en el tablón de la web municipal, una modificación del número de puestos de personal eventual tras los cambios en la composición de los grupos municipales, teniendo en cuenta que MC ha pasado de ocho a siete concejales y Vox de cuatro a dos.

Por lo que, el ejecutivo, liderado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, decide reducir los puestos asignados a grupos políticos y aumentar el personal en el área de Alcaldía. En concreto, tras la aprobación de esta propuesta MC deberá verse obligado a despedir a un secretario de grupo y Vox a un secretario y un asesor.

Esta reestructuración provoca que los tres puestos de trabajo sean absorbidos por alcaldía y estén al servicio del equipo de Gobierno con nuevas incorporaciones, si bien si ambos grupos han perdido concejales, de igual manera el ejecutivo local ha perdido tres ediles, pasando de 14 a 11. Sin embargo, su personal exponencial aumenta hasta los siete trabajadores, más los seis del Grupo Municipal Popular, por lo que Arroyo, con un Gobierno de once ediles tiene a su disposición directa 13 empleados a jornada completa.

Cabe recordar que del ejecutivo de coalición integrado por los diez ediles del PP y cuatro de Vox, los movimientos para impedir que prosperara la moción de censura desalojaron a Vox del poder y mantuvieron a Sánchez del Álamo, una de las propias firmantes que ahora permanece como edil No Adscrita.

Precisamente, son muchos en los pasillos del Palacio Consistorial los que han escuchado a la edil pedir la cabeza de dos de los asesores del partido gracias al cual se hizo con el acta de concejal, antes, durante y después de tratar de derrocar a Arroyo y luego permanecer en su equipo, pero como explica uno de los firmantes de la moción "eso no podía ser, los trabajadores no se tocan".

De hecho, en abril La Opinión publicó una información en la que se explicaba que Arroyo planeaba estos movimientos para que los nuevos asesores de Alcaldía pudieran ocuparse de los asuntos de Sánchez del Álamo, que no puede tener directamente personal de confianza a su cargo, y que esta había propuesto ya a una vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca ‘Fernando Garrido’ para ocupar el cargo.

Por su parte, el Grupo Municipal Vox denuncia públicamente el "oscurantismo y la falta de transparencia" con la que el Gobierno de Noelia Arroyo ha llevado a cabo la reorganización del personal eventual del Ayuntamiento.

La formación lamenta que, a día de hoy, siga sin recibir ninguna comunicación oficial sobre una resolución que afecta de forma directa a su funcionamiento ordinario, según explica el portavoz de la formación local de Abascal, Gonzalo López Pretel.

Vox cuestiona los motivos por los que este asunto se introdujo de urgencia y fuera del orden del día en la Junta de Gobierno, desmontando el argumento de la necesidad inmediata, el propio partido reconoce que la situación de su grupo municipal "es conocida desde hace meses tras el episodio de transfuguismo, del mismo modo que la representación de Movimiento Ciudadano se vio modificada hace ya dos años".

Pero esas circunstancias no han variado esta semana, por lo que "la única urgencia real ha sido impedir que los grupos afectados conociéramos previamente la decisión", denuncia López Pretel.

"Ese no es el funcionamiento transparente que merecen los cartageneros por parte de sus gobernantes", critica el portavoz municipal, quien recuerda que resulta igualmente llamativo que un Ejecutivo local, que hoy cuenta con menos concejales que al inicio de la legislatura considere necesario concentrar todavía más personal eventual en torno a Alcaldía.

"Si antes gobernaban catorce concejales y ahora lo hacen once, es injustificable que la solución sea reforzar la estructura política de Alcaldía mientras se recortan los medios a los grupos de la oposición, cuya labor es precisamente controlar y fiscalizar al Gobierno", señala López Pretel.

Vox anuncia que estudiará con estricto detalle el decreto en cuanto les sea notificado oficialmente, prestando especial atención a las funciones que se asignen a los nuevos puestos de confianza que se integrarán en Alcaldía.

El Grupo Municipal concluye recordando que los cartageneros tienen derecho a saber si los recursos públicos responden a necesidades objetivas de gestión o si, por el contrario, obedecen a una estrategia de fortalecimiento político y electoral de la Alcaldía, en un momento especialmente delicado por la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre la gestión del Área, Delegación de Turismo y sus organismos y entidades dependientes y las declaraciones de María Dolores Ruiz afirmando tener una grabación de Sánchez del Álamo en la que "me contaste que no podías usar el dinero de la concejalía para promoción turística porque es para la campaña electoral de la alcaldesa (Noelia Arroyo)".

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"Nuestra obligación será vigilar que ningún recurso de los cartageneros sea utilizado con fines partidistas. Seguiremos ejerciendo una oposición firme, responsable y vigilante", sentencia el líder local de la formación de Abascal.