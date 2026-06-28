La playa de Levante, en Cabo de Palos, tendrá baño asistido

La playa de Levante, en Cabo de Palos contará con un servicio de baño asistido para personas con movilidad reducida o diversidad funcional. Además, se atenderá al resto de enclaves costeros de este municipio: San Ginés de La Azohía, Playa Honda, Puerto Bello y Levante.

El servicio es gratuito y se puede solicitar en los puestos de socorrismo de las playas

Según comunicó el Ayuntamiento de Cartagena a través de una nota de prensa, funcionará todos los días desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde. Esta asistencia cuenta con un equipo de monitores especializados que acompañará a los usuarios en los momentos de acceso al mar. Para ello se emplea, además, material imprescindible como las sillas anfibias, las grúas y las muletas anfibias.

Asimismo, explican que la solicitud de esta ayuda será gratuita y deberá ser pedida en los puestos de socorrismo que se encuentran en las playas. Por otro lado, recuerdan que el dispositivo municipal de socorrismo permanece en funcionamiento desde el 1 de junio hasta el 12 de octubre.

La Región de Murcia en los últimos años ha realizado importantes labores para convertir sus playas en un espacio accesible para todos. De acuerdo con la asociación de apoyo a la discapacidad AYSPAM Murcia -y haciéndose eco de un estudio realizado por Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF), referente al año 2023-, hasta ahora en el territorio levantino había 32 playas accesibles, 24 "practicables con la necesidad de acompañante" y 19 que aún no lo eran.

El Ayuntamiento indica que la elección de la playa de Levante se debe a las características de la misma, y es que se trata de uno de los enclaves más visitados por las familias. Más allá de la accesibilidad, también se pretenden reforzar su oferta deportiva con nuevos canales de nado, rocódromo, pistas de vóley-playa y otras instalaciones

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, saca pecho porque considera que "se nota la inversión que hemos llevado a cabo por parte del litoral, del consorcio de La Manga, y también el trabajo que está realizando nuestra Junta Municipal".

En este sentido, comentan que ampliación del servicio a la playa de Levante supuso el incremento del contrato municipal hasta los 48.400 euros; 12.000 más que el verano anterior

La elección de la playa de Levante responde también a las características de este enclave, uno de los más frecuentados por familias y visitantes y que reforzará próximamente su oferta deportiva gracias a las actuaciones previstas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con nuevos canales de nado, rocódromo, pistas de vóley-playa y otras instalaciones. En esta zona "se nota la inversión que hemos llevado a cabo por parte del litoral, del consorcio de La Manga, y también el trabajo que está realizando nuestra Junta Municipal", ha remarcado Noelia Arroyo.

Edutiporte fue la empresa adjudicataria del servicio. Su gerente, David Victoria, destaca al personal que han contratado, subraya que se trata de "socorristas que han recibido una formación específica en el manejo del material que se utiliza para este servicio".

También aclara que el servicio es integral y no solo tiene lugar en el momento en el que la persona accede al baño, sino que empieza desde las plazas reservadas en los aparcamientos. Además, insiste en que más allá del mar, los usuarios podrán disfrutar de "la sombra en la pérgola, de la ducha adaptada o de los vestuarios y aseos adaptados a sus necesidades".

Refuerzo de la accesibilidad en otras playas

Además de la implementación del baño asistido, el Ejecutivo municipal de la ciudad costera afirma haber reforzado la red municipal de playas con nuevo material adaptado en Cala Cortina, El Portús, Entremareas, San Ginés y Mar de Cristal.

Al igual que en el caso del baño asistido, todo este equipamiento se gestiona en los puestos de socorrismo. Por lo general, y para que todos los que lo necesiten puedan utilizarlo, suele haber un límite de tiempo para el uso de los mismos -normalmente oscila la hora de duración-.

El proyecto

En la nota de prensa el Gobierno del municipio costero expone que Cartagena fue uno de los primeros territorios de España en implementar un servicio de baño asistido. Un apoyo que, tal y como recuerdan, recibe la ayuda económica de CaixaBank

El programa vuelve a contar este año con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y CaixaBank, que aportan 8.000 euros, a través de la Acción Social Descentralizada, para reforzar el equipamiento adaptado de los puntos de baño accesible. La colaboración se canaliza mediante FAMDIF/COCEMFE-Murcia, encargada de la adquisición del material y de su puesta a disposición para el uso público.

Por su parte, Carmen Gil Montesinos, presidenta de FAMDIF/COCEMFE-Murcia, ha manifestado su satisfacción por este nuevo paso, asegurando que "el hecho de que haya una playa más totalmente adaptada y adecuada a las necesidades de personas con movilidad reducida, para nosotros es un logro".

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En esta línea, ha agradecido a Noelia Arroyo por cumplir con los objetivos que tienen desde FAMDIF para las personas con movilidad reducida. Al respecto de los datos, comentó que durante la pasada campaña estival se realizaron 500 asistencias, cuando había tres puntos de atención.