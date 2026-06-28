El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales

El titular de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Cartagena ha dictado un auto, al que ha tenido acceso esta redacción, en virtud del cual acuerda continuar las diligencias previas del procedimiento abreviado en el que se investigan irregularidades en los contratos para la construcción de las piscinas del parque Rafael de la Cerda. La resolución afecta a actuaciones vinculadas al espacio conocido popularmente como Los Canales, en cuyo levantamiento un informe policial ya reveló fraccionamientos y sobrecostes.

El auto recoge indicios relacionados con la contratación del arrendamiento de un bien mueble con derecho a compra para el equipamiento del parque multiaventura del Rafael de la Cerda.

Según consta en el documento judicial, el contrato tuvo un coste total de 405.168,84 euros y, de acuerdo con el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), habría sido suscrito en nombre de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por una persona que no tenía competencia para ello. En concreto, se trata del funcionario investigado en la causa.

Además, la autoridad judicial detalla que se habría adjudicado de forma directa pese a que su valor superaba ampliamente el umbral previsto para los contratos menores, por lo que debería haberse tramitado mediante un procedimiento abierto o restringido, algo que no se hizo. La resolución judicial también aborda las presuntas irregularidades en la construcción de la zona de piscinas del mismo parque, ya que el informe pericial apunta a un posible fraccionamiento indebido del objeto del contrato, con el resultado de reducir su cuantía y evitar, de esta manera, los requisitos de publicidad y adjudicación aplicables, que habrían sido imprescindibles.

En concreto, el importe total de los doce contratos menores de obras analizados ascendió a 570.675,35 euros, frente a los 250.275 euros previstos en el proyecto de obras, lo que supone 320.400,35 euros más, un 128,02% por encima.

El juzgado instructor considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, y de otro de malversación de caudales públicos, conforme al artículo 432.1 y siguientes tanto por parte del funcionario investigado como del entonces presidente del organismo durante la época en la que estaba gestionado por el Partido Popular.

Por ello, acuerda continuar la causa por procedimiento abreviado y dar traslado al Ministerio Público y a las acusaciones para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o, excepcionalmente, que se lleven a cabo diligencias complementarias.

Cabe recordar que, tras recibir un informe del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Cartagena del año 2021, que aseguraba que la construcción de las piscinas costó a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla el doble de lo que se fijaba en el proyecto que se hizo para su ejecución, el juez reclamó al organismo estatal que analizase estos contratos.

En las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado se recoge que se produjo un fraccionamiento indebido del objeto del contrato con el fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que resultaban de aplicación.

El importe total de los doce contratos menores de obras analizados en dicho apartado ascendió a 570.675,35 euros, sin impuestos, «lo que supone un importe significativamente superior al establecido en el proyecto de obra, que era de 250.275 euros, sin que consten en la documentación que forma parte de los expedientes de dichos contratos menores ni en el resto de documentación remitida las razones que puedan explicar la diferencia entre esos dos importes».

Las autorizaciones de gasto para dichos recibos están firmadas por los dos investigados, si bien la Mancomunidad no está investigada por estos hechos.

Asimismo, el documento expone que a su juicio «el director de la MCT, de forma arbitraria, se ayudó de un ‘hombre de paja’ para salvar el obstáculo de la necesidad de la doble firma de los contratos», expuso la Policía Nacional. Además, «el hecho de que los contratos menores sean adjudicados a la misma empresa matriz no hace sino que constatar la irregularidad». n